Medien: FC Bayern geht bei Transfer-Schnäppchen leer aus

IMAGO/Jose Breton

Marc Guiu wechselt offenbar nicht zum FC Bayern

Spaniens Supertalent Marc Guiu vom FC Barcelona strebt eine Luftveränderung an, auch der FC Bayern wurde zuletzt mit dem Angreifer in Verbindung gebracht. Doch offenbar zieht es den 18-Jährigen nach England.

Der FC Chelsea hat nach Informationen von Transfer-Experte Fabrizio Romano das Rennen um Marc Guiu für sich entschieden. Mit dem Stürmer seien alle wichtigen Details bereits geklärt, nun werde der Medizincheck beim Londoner Spitzenklub geplant.

Ermöglicht wird der Transfer durch eine vertraglich festgelegte Ausstiegsklausel, die bei gerade einmal sechs Millionen Euro liegen soll. Laut Romano hat Guiu den FC Barcelona bereits am vergangenen Dienstag darüber informiert, dass er die Klausel aktivieren wird. Sein bisheriger Vertrag ist ohnehin nur noch bis Ende Juni 2025 gültig.

Zwischen dem FC Chelsea und Marc Guius Berater soll zudem schon vor Tagen eine mündliche Einigung erfolgt sein. In London werde der Youngster einen langfristigen Vertrag unterzeichnen, heißt es.

Auch der FC Bayern an Marc Guiu interessiert?

Der italienische Transfer-Insider hatte jüngst noch vermeldet, dass auch der FC Bayern ein Auge auf den spanischen U19-Nationalspieler geworfen habe.

Guiu bestritt für die Barca-Profis in der abgelaufenen LaLiga-Saison drei Kurzeinsätze, dabei gelang ihm ein Treffer. Auch in der Champions League hat der Spanier bereits eine erste Duftmarke hinterlassen: Ein Treffer gelang dem jungen Stürmer in zwei Partien.

Zuletzt hieß es derweil, der FC Barcelona werde alles daran setzen, sein Offensivjuwel nicht vorzeitig abgeben zu müssen. Guiu hat seit der C-Jugend seine komplette Laufbahn im Nachwuchsbereich der Katalanen absolviert. Wie Romano berichtete, will man mit dem Stürmer schnellstmöglich verlängern, erste Gespräche sollen folgen. Womöglich kommen diese Versuche beim FC Barcelona zu spät.