Fortuna und Schalke 04 in Transfer-Duell um Gladbach-Talent

Der FC Schalke 04 hat angeblich Interesse an Grant-Leon Ranos (m.) von Gladbach

Seine erste Saison bei Borussia Mönchengladbach hat sich Ex-Bayern-Talent Grant-Leon Ranos sicherlich ganz anders vorgestellt. Bei den Fohlen kam der junge Mittelstürmer nur selten in der Bundesliga zum Zug. Spielpraxis könnte der Deutsch-Armenier nun im deutschen Unterhaus sammeln. Der FC Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf sollen am Gladbacher Interesse haben.

Im letzten Sommer war Grant-Leon Ranos vom FC Bayern zu Borussia Mönchengladbach gewechselt. Zuvor hatte der elffache Nationalspieler Armeniens mit 23 Treffern und 18 Vorlagen in gerade einmal 45 Einsätzen in der Regionalliga Bayern für die U23 der Münchner für Aufsehen gesorgt.

Ablösefrei war der Mittelstürmer als kleiner Transfer-Coup am Niederrhein gefeiert worden. Doch der 20-Jährige hat den Durchbruch in der Bundesliga bislang nicht geschafft. Gerade einmal 50 Einsatzminuten im deutschen Oberhaus konnte der Angreifer in der vergangenen Saison verzeichnen.

FC Schalke 04 im Rennen um Gladbach-Talent

Zum Ende der Rückrunde fiel Ranos dann auch noch mit einer Sprunggelenksverletzung mehrere Wochen aus. Um dem Offensiv-Talent in der neuen Spielzeit mehr Einsatzzeit auf hohem Niveau zu verschaffen, ist laut "Bild" "definitiv eine Option".

Die "Rheinische Post" bringt in diesem Zusammenhang die beiden Zweitligisten Fortuna Düsseldorf und den FC Schalke 04 ins Spiel. Insbesondere die Knappen haben nach den Abgängen von Simon Terodde und Keke Topp dringenden Handlungsbedarf im Sturmzentrum.

Laut "Bild" will Ranos sich allerdings zunächst für Minuten in der Bundesliga empfehlen. Beim Trainingsauftakt der Fohlen wird der Armenier auf jeden Fall dabei sein. Eine Ausleihe wird wohl erst zu einem späteren Zeitpunkt Thema, wenn klar ist, ob der flinke Angreifer eine Perspektive auf regelmäßige Einsätze im deutschen Oberhaus bei den Gladbachern hat.