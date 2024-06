Tedesco vor Achtelfinale: "Es geht nicht um mich"

AFP/SID/DAMIEN MEYER

Domenico Tedesco appelliert an die Fans

Vor dem EM-Kracher gegen Frankreich will Belgiens Fußball-Nationaltrainer Domenico Tedesco den Druck ausblenden. "Bei dem Spiel geht es nicht um mich. Es geht ums Weiterkommen", sagte der Deutsch-Italiener vor dem Achtelfinale am Montag (18:00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Düsseldorf.

An die unzufriedenen Anhänger, die die Nullnummer im letzten Gruppenspiel gegen die Ukraine mit Pfiffen quittiert hatten, appellierte Tedesco: "Die Fans wissen, dass wir sie brauchen. Es ist das Wichtigste, dass wir zusammenhalten." Negative Stimmung nach dem Zittern in die K.o.-Runde komme "nur von außen, innerhalb ist sie wirklich erstklassig", beteuerte er.

Die Favoritenrolle schob Tedesco bereitwillig zum Vize-Weltmeister Frankreich. "Wir sind nicht der Favorit, zum ersten Mal im Turnier. Ob das gut oder schlecht ist, darüber denken wir nicht viel nach", erklärte der frühere Bundesliga-Coach, der ohne den angeschlagenen Verteidiger Thomas Meunier auskommen muss.

Viel wichtiger sei es, "dass wir es mutig und mit Selbstvertrauen angehen. Ohne den Glauben haben wir nichts", führte der 38-Jährige aus: "Alle wissen, dass wir ein sehr gutes Spiel abliefern müssen."