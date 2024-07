Wechselt Kimmich zu einem alten Bekannten?

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Joshua Kimmich steht beim FC Bayern vor einer ungeklärten Zukunft

Hinter der sportlichen Zukunft von Joshua Kimmich beim FC Bayern steht ein Fragezeichen. Nun kommen Spekulationen auf, wonach es den deutschen Nationalspieler zu einem alten Bekannten ziehen könnte.

Laut "The Sun" liebäugelt Kimmich mit einer erneuten Zusammenarbeit mit Pep Guardiola. Der 29-Jährige feierte unter dem spanischen Star-Coach einst seinen Durchbruch beim FC Bayern. Guardiola arbeitet bekanntermaßen seit 2016 bei Manchester City. Kommt es bald zum Wiedersehen?

Der britischen Boulevardzeitung zufolge will die Spielerseite in Erfahrung bringen, ob Guardiola eine Vertragsverlängerung bei Manchester City in Erwägung zieht. Der 53-Jährige ist nur noch bis 2025 an den englischen Meister gebunden. Guardiola deutete zuletzt an, dass er den Klub dann verlassen könnte.

Kimmich bis 2025 an FC Bayern gebunden

Kimmich besitzt beim FC Bayern wiederum ein Arbeitspapier bis 2025. Wie "The Sun" berichtet, würden die Münchner den Routinier lieber noch für eine Ablösesumme verkaufen, anstatt ihn in einem Jahr möglicherweise ohne Gegenwert zu verlieren. Als potenzielles Preisschild bringt das Blatt umgerechnet rund 47 Millionen Euro ins Spiel.

Kimmich könnte bei Manchester City womöglich ein Platz im Mittelfeld winken, beim FC Bayern musste er in den vergangenen Monaten als Rechtsverteidiger ran. Wirklich konkret scheint der Flirt von Manchester City aber noch nicht zu sein. Real Madrid, der FC Barcelona und der FC Liverpool sollen den deutschen EM-Fahrer ebenfalls auf dem Radar haben.

Auch Olmo von RB Leipzig ein Thema?

Laut "The Sun" beschäftigt sich Manchester City ebenfalls mit Dani Olmo von RB Leipzig. Der offensive Mittelfeldmann soll sich bereits vor einem Jahr auf der Wunschliste des Premier-League-Klubs befunden haben.

Olmo besitzt bei RB Leipzig übereinstimmenden Medienberichten zufolge eine Ausstiegsklausel über 60 Millionen Euro, die im Juli abläuft. Der FC Bayern wurde zuletzt ebenfalls immer wieder mit dem spanischen Nationalspieler in Verbindung gebracht.