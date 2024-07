Ex-VfB-Coach über die Stärken von Bayern-Leihgabe

IMAGO/GEPA pictures/ David Bitzan

Frans Krätzig spielt in der kommenden Saison für den VfB Stuttgart

Im Alter von 21 Jahren peilt Frans Krätzig in der bevorstehenden Saison seinen Durchbruch als Bundesliga-Spieler an. Der Linksfuß wurde vom FC Bayern an den VfB Stuttgart ausgeliehen, wo er sich etablieren will. Sein ehemaliger Trainer Michael Wimmer, der zuvor auch beim VfB einige Wochen als Chefcoach arbeitete, traut ihm diesen Schritt jedenfalls zu.

Wimmer coachte das Top-Talent in seinem halben Jahr bei Austria Wien. Dorthin wurde Krätzig in der vergangenen Rückrunde vom FC Bayern ausgeliehen. Er setzte sich dabei auf Anhieb zum Stammspieler durch und brachte es für die Austria auf 17 Bundesliga-Einsätze in Österreich.

"Frans fühlt sich links am wohlsten. Bei mir hat er aber oft auch auf der Sechs gespielt", berichtete Wimmer im "kicker" über den Youngster.

Der damalige Wiener Cheftrainer, der nach einer insgesamt enttäuschenden Saison nur Tabellenachter und im Mai entlassen wurde, hatte beim VfB Stuttgart im Spätherbst 2022 einige Zeit lang als Interimstrainer gearbeitet, war zuvor jahrelang als Co-Trainer im Ländle beschäftigt.

"Stuttgart darf sich auf einen bescheidenen, freundlichen Menschen freuen. Ein super Typ. Frans war mit seinen technischen und taktischen Fähigkeiten für österreichische Verhältnisse ein Unterschiedsspieler", lobte Wimmer seinen ehemaligen Schützling in den höchsten Tönen.

Krätzig sieben Mal für den FC Bayern im Einsatz

Über die besondere Spielweise des deutschen U20-Nationalspielers meinte Wimmer: "Er ist sehr spielintelligent, technisch gut und hat super Freilauf-Bewegungen. Sein Spiel ohne Ball ist sehr gut. Er spielt clevere letzte Bälle, ist immer anspielbar und sogar auch torgefährlich. Das Einzige, was ihm noch etwas fehlt, ist das Athletische. Aber er ist ja noch jung, lernwillig und ehrgeizig."

Nach seiner Leihe zum VfB Stuttgart besitzt Frans Krätzig noch einen Anschlussvertrag bis 2027 beim FC Bayern. Für den deutschen Rekordmeister kam er bisher in sieben Pflichtspielen zum Einsatz.