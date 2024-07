FC Bayern macht nächsten Transfer offiziell

IMAGO/Mladen Lackovic

Vom FC Bayern nach Mainz verliehen: Armindo Sieb (M.)

Der FC Bayern hat den nächsten Transfer unter Dach und Fach gebracht: Armindo Sieb kehrt von der SpVgg Greuther Fürth zurück zum deutschen Rekordmeister - zumindest auf dem Papier. Für den U21-Nationalspieler geht es nämlich direkt weiter zu einem Bundesliga-Konkurrenten.

Am Montagmorgen bestätigte der FC Bayern den Deal, den RTL/ntv und sport.de bereits am vergangenen Freitag exklusiv enthüllt hatten.

Bei Sieb, der 2022 nach Fürth gewechselt war, machen die Münchner von einer Rückholoption Gebrauch. Diese soll im niedrigen einstelligen Millionenbereich liegen.

An der Säbener Straße unterschreibt der 21-Jährige bis 2027, die kommenden beiden Saisons verbringt er allerdings auf Leihbasis beim FSV Mainz 05.

"Wir haben Armindo die zwei Jahre in Fürth immer eng verfolgt. Er hat sich vor allem in der vergangenen Saison sehr gut weiterentwickelt - in seiner Altersklasse gehörte er 2023/24 zu den Topscorern der Zweiten Liga", wurde Bayern Sportdirektor Christoph Freund zitiert.

Sieb sei ein "extrem schneller, aggressiver Spielertyp", der "mit seiner Art und Weise sicher sehr gut zu Mainz" passen werde, so der Österreicher, denn: "Die Bundesliga ist jetzt der nächste logische Schritt für ihn."

FC Bayern: Sieb "bereit für den Schritt in die Bundesliga"

2023/2024 sammelte Sieb in 33 Zweitliga-Begegnungen für Fürth zwölf Tore und drei Vorlagen. Einzig Kleeblatt-Kapitän Branimir Hrgota verbuchte mehr Scorerpunkte (11/6).

Für den FC Bayern hatte Sieb zuvor in der U17 und der U19 sowie eineinhalb Jahre lang für die zweite Mannschaft in der 3. Liga beziehungsweise Regionalliga Bayern gespielt.

In Mainz soll der Durchbruch in der Bundesliga gelingen. "Ich habe in Fürth wertvolle Erfahrungen gesammelt und fühle mich nun bereit für den Schritt in die Bundesliga. Mainz 05 ist der ideale Verein für diesen nächsten Schritt, weil er jungen Spielern sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten gibt", betonte Sieb.

FSV-Sportvorstand Christian Heidel geriet bei dem Neuzugang regelrecht ins Schwärmen: "Armindo Sieb ist ein Angreifer, der unserem Kader durch sein hohes Tempo, seine Dynamik und seine Tiefenläufe noch mehr Optionen gibt."