Medien: VfB muss 50-Mio.-Paket für Undav schnüren

IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Deniz Undav soll endgültig zum VfB Stuttgart wechseln

33 Spiele, 19 Tore, zehn Vorlagen: Mit dieser herausragenden Bilanz hat Deniz Undav 2023/24 während seiner Leihe vom englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion zum VfB Stuttgart enormen Eindruck hinterlassen und sich sogar einen Platz im deutschen EM-Kader gesichert. Um den Angreifer fest zu verpflichten, soll man im Ländle nun sogar dazu bereits ein, die finanziellen Grenzen auszuloten.

Nach Ablauf der Leihe von Deniz Undav machte der VfB Stuttgart wenig überraschend von einer Kaufoption Gebrauch, überwies dem Vernehmen nach 20 Millionen Euro an Brighton & Hove Albion und sicherte sich damit die Dienste des Torjäger - beinahe zumindest.

Denn Brighton ließ sich bei der Vereinbarung der Leihe im Sommer 2023 seinerseits eine Rückkaufklausel zusichern, zahlte wiederum wohl etwas mehr als 20 Millionen Euro an den VfB und holte Undav so zurück in die eigenen Reihen. Ein fester Wechsel nach Stuttgart ist damit nicht vom Tisch, über die Ablöse muss nun aber frei verhandelt werden. Den Schwaben droht ein teurer Poker.

Der "kicker" berichtet mit Verweis auf Informationen aus England, dass sich Brighton nun erst ab einer Offerte von rund 30 Millionen Euro gesprächsbereit zeigen wird. Berechnet man das Gehalt bei einem geplanten Vierjahresvertrag hinein, soll das Gesamtpaket dem Bericht zufolge "locker über 50 Millionen Euro" betragen.

VfB Stuttgart mit "ein wenig Bauch- beziehungsweise Kopfschmerzen"

Eine enorme Summe, die dem deutschen Vizemeister laut dem Fachmagazin "ein wenig Bauch- beziehungsweise Kopfschmerzen bereitet". Dennoch soll man grundsätzlich bereit sein, die Investition zu tätigen.

Positiv für die Stuttgarter: Der Poker soll sich schon in der entscheidenden Phase befinden, allen Beteiligten sei "an einer baldigen Einigung gelegen". Brighton will angeblich frühstmöglich wissen, mit welchen Einnahmen man planen kann, der VfB im Notfall schnell nach Alternativen suchen.