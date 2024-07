Frankfurt offenbar dicht vor Uzun-Verpflichtung

IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang Zink

Can Uzun wechselt offenbar von Nürnberg zu Eintracht Frankfurt

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt steht einem Medienbericht zufolge dicht vor einem Transfer von Stürmertalent Can Uzun vom 1. FC Nürnberg. Der Angreifer wäre der neue Rekordtransfer des Clubs.

Der Wechsel von Can Uzun von Zweitligist 1. FC Nürnberg zu Eintracht Frankfurt steht laut "Sky" unmittelbar vor dem Abschluss. Der 18-Jährige wird demnach bei der Eintracht einen Fünfjahresvertrag bis 2029 unterschreiben. Schon beim Trainingsstart am kommenden Montag soll der Youngster dabei sein.

Als Ablösesumme ist dem TV-Sender ein Sockelbetrag in Höhe von elf Millionen Euro vereinbart worden. Die Summe könne durch erfolgsabhängige Bonuszahlungen aber noch bis auf 14 Millionen Euro steigen. Kommt der Deal in dieser Größenordnung zustande, wäre Uzun der neue Rekordabgang des 1. FC Nürnberg.

Bisher wird der Rekord von Philipp Wollscheid, der in der Saison 2012/13 zu Bayer Leverkusen wechselte, und Eduard Löwen, den es 2019/20 zu Hertha BSC zog, gehalten. Für beide erhielt der Zweitligist jeweils sieben Millionen Euro.

Im Fall von Uzun kommt dem Bericht zufolge hinzu, dass der Club womöglich in Zukunft weiter am Transfer verdienen kann. Nürnberg verhandelte offenbar eine Weiterverkaufsbeteiligung von zehn Prozent.

Eintracht Frankfurt schon lange an Can Uzun dran

Can Uzuns Wechsel zur Frankfurter Eintracht hatte sich bereits seit Monaten abgezeichnet. Nachdem zunächst unter anderem auch Borussia Dortmund mit dem 18-Jährigen in Verbindung gebracht wurde, hatte sich ein Wechsel zur SGE mehr und mehr herauskristallisiert.

Das Nürnberger Eigengewächs hatte sich in der vergangenen Zweitliga-Spielzeit schnell einen Stammplatz erkämpft.

Überragende 16 Tore und zwei Vorlagen in 30 Einsätzen führten am Ende auch dazu, dass Uzun von Vincenzo Montella in die türkische Nationalmannschaft berufen wurde. Sein Debüt für die Türkei gab das Angreifer-Talent im vergangenen März im Spiel gegen Ungarn (0:1), in den EM-Kader hatte er es letztlich nicht geschafft.