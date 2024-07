FC Bayern? Anderer Topklub führt wohl Olmo-Rennen an

IMAGO/motivio

Dani Olmo könnte RB Leipzig verlassen

Ein Verbleib von Dani Olmo bei RB Leipzig ist nicht sicher. Der Mittelfeldspieler besitzt übereinstimmenden Medienberichten zufolge eine Ausstiegsklausel. Zuletzt wurde der FC Bayern als möglicher Abnehmer gehandelt. Jedoch soll ein anderer Klub das Rennen um den Spanier anführen.

Wie Transfer-Reporter Nicolò Schira berichtet, hat der FC Barcelona aktuell die besten Karten. Nähere Informationen liefert der Journalist allerdings nicht.

Die Gerüchte über das Interesse der Katalanen sind jedenfalls nicht neu. Olmo wurde in den letzten Monaten immer wieder mit Barca in Verbindung gebracht.

Der 26-Jährige besitzt bei RB Leipzig noch ein Arbeitspapier bis 2027. In dem Vertrag befindet sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge jedoch eine Ausstiegsklausel über rund 60 Millionen Euro, welche im Juli ablaufen soll. Anschließend wäre die Ablösesumme frei verhandelbar.

Gerüchte um den FC Bayern

RB Leipzig würde seinen Leistungsträger gerne halten. Olmo fühle sich "unheimlich wohl", betonte RB-Sportdirektor Rouven Schröder im April gegenüber dem "kicker".

Der spanische EM-Fahrer habe in Leipzig "ein ideales Umfeld, um Topleistung zu bringen. Mit toller Infrastruktur, einer tollen Stadt, sehr wertschätzenden Fans und gleichzeitig der Ruhe, um sich maximal zu fokussieren. Gerade der letzte Punkt ist ein großes Plus zu vermeintlichen Hotspots. Das weiß beispielsweise auch ein Dani Olmo", betonte Schröder damals.

In den vergangenen Wochen wurde auch dem FC Bayern Interesse an Olmo nachgesagt. Transfer-Journalist Fabrizio Romano bezeichnete den Kreativspieler als einen Kandidaten der Münchner.

Doch anstatt zu Olmo führt die Spur des FC Bayern derzeit zu Xavi Simons. Der Niederländer war in der letzten Saison von Paris Saint-Germain an RB Leipzig ausgeliehen. Der deutsche Rekordmeister hat nach Angaben von "Sky" mit Xavi Simons und dessen Management in den wichtigsten Vertragsinhalten Einigkeit erzielt.