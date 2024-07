Bericht: FC Fulham will bei Palhinha hart bleiben

IMAGO/Dave Shopland/Shutterstock

Landet Joao Plahinha im Sommer beim FC Bayern?

Der FC Bayern will Joao Palhinha vom FC Fulham loseisen. Noch gibt es allerdings keine Einigung zwischen den Klubs. Bezüglich der Ablösesumme sollen die beteiligten Parteien weiterhin ein Stück auseinanderliegen.

Wie das Portal "HITC" berichtet, ist der Fulham entschlossen, im Palhinha-Poker nicht unter die Ablösesumme von umgerechnet rund 59 Millionen Euro (50 Millionen Pfund) zu rutschen. Der FC Bayern soll dagegen zuletzt circa 47 Millionen Euro (40 Millionen Euro) geboten haben.

"Sky" hatte dagegen zuletzt vermeldet, dass der FC Bayern die Höhe des letzten Angebots für Palhinha festgelegt hat. Demnach ist der deutsche Rekordmeister bereit für den Deal 45 bis 46 Millionen Euro zu zahlen - mehr nicht.

Der Poker um den defensiven Mittelfeldspieler bleibt somit vorerst undurchsichtig, zumal "Sky"-Reporter Florian Plettenberg am Montagabend prognostizierte: "Ich bin weiterhin davon überzeugt: Dieser Wechsel wird klappen, weil alle Beteiligten es wollen. Weil sie mit Hochdruck dran arbeiten und weil so gut wie alles geklärt ist, außer ein paar Details. Das Ding wird über die Bühne gehen."

Der jüngste Bericht von "HITC" suggeriert dagegen, dass beide Klubs noch eine größere Differenz zu überbrücken hätten.

Joao Palhinha will offenbar zum FC Bayern wechseln

Laut dem britischen Portal hat Palhinha beim FC Fulham klargemacht, dass er im Sommer gerne zum FC Bayern wechseln will.

Der Spieler selbst hatte sich am Rande der portugiesischen Nationalmannschaft kürzlich kryptisch geäußert. "Was meine Zukunft betrifft, wissen beide Klubs, wo ich in einem Monat sein möchte", sagte Palhinha auf einer Pressekonferenz.

Der 28-Jährige stand bereits im vergangenen Sommer kurz vor einem Wechsel zum FC Bayern, weilte damals am Deadline Day sogar schon in München.

Doch ein Transfer platzte, Palhinha unterschrieb wenige Wochen später einen neuen Vertrag bis 2028 beim FC Fulham, wo er 2022 anheuerte.