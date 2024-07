Transfer-Tauziehen? Nächster Klub heiß auf de Ligt

IMAGO/Laci Perenyi

Matthijs de Ligt wird den FC Bayern wohl verlassen

Die Zeichen bei Matthijs de Ligt stehen auf Wechsel. Der FC Bayern würde seinem Innenverteidiger wohl keine Steine in den Weg legen. Nun soll ein weiterer Topklub am niederländischen Nationalspieler interessiert sein.

Die Zeit von de Ligt (Vertrag bis 2027) beim FC Bayern könnte nach zwei Jahren schon wieder enden. Der 24-Jährige gilt in München als Verkaufskandidat. Laut "Sport Bild" hat Paris Saint-Germain an der Säbener Straße nun sein Interesse am Abwehrmann hinterlegt.

Der französische Meister soll mit Kingsley Coman noch einen weiteren Bayern-Star im Visier haben. Dem entsprechenden Medienbericht zufolge erhofft sich der deutsche Rekordmeister in beiden Fällen mindestens 50 Millionen Euro an Ablöse.

FC Bayern: Manchester United buhlt um de Ligt

Ob sich de Ligt einen Wechsel in die Ligue 1 vorstellen kann, ist offen. Zuletzt kündigte sich Manchester United als potenzieller Abnehmer an. Laut Journalist Ben Jacobs befinden sich die Red Devils in "formellen Gesprächen" mit den Münchnern.

Der niederländische EM-Fahrer kann sich offenbar den Schritt in Richtung Old Trafford vorstellen. Laut "Sky" könnte de Ligt bei Manchester United ein Arbeitspapier bis 2029 erhalten. "De Telegraaf" hatte zuvor ebenfalls über einen vorliegenden Fünfjahresvertrag berichtet.

Paris Saint-Germain müsste sich somit ein Transfer-Tauziehen mit dem englischen Rekordmeister liefern, soll de Ligt in diesem Sommer an die Seine gelotst werden.

FC Bayern: Kim und Upamecano sollen wohl bleiben

Vincent Kompany soll beim FC Bayern nicht mehr mit dem 45-fachen Nationalspieler planen, so "Sport Bild". Der Nachfolger von Thomas Tuchel will Minjae Kim und Dayot Upamecano dagegen für die Innenverteidigung behalten, wie es weiter heißt.

Mit Eric Dier sowie Neuzugang Hiroki Ito stehen zudem noch zwei weitere prominente Innenverteidiger im Kader des FC Bayern.