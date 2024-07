Bayern-Youngster vor Wechsel - Millionen-Ablöse möglich

IMAGO/Revierfoto

Yusuf Kabadayi wird den FC Bayern wohl in Richtung FC Augsburg verlassen

2023/24 absolvierte Yusuf Kabadayi bei einer Leihe vom FC Bayern zum FC Schalke 04 immerhin 24 Spiele für die S04-Profis. Dabei gelangen dem vielseitig einsetzbaren Offensivspieler immerhin vier Tore. Im Sommer kehrte der 20-Jährige zum deutschen Fußball-Rekordmeister zurück, seine Karriere wird Kabadayi aber wohl bei einem Bundesliga-Konkurrenten fortsetzen.

Yusuf Kabadayi wechselt vom FC Bayern zum FC Augsburg. Das berichten "Bild", "Sky" und Transfer-Insider Fabrizio Romano übereinstimmend.

Demnach unterschreibt der gebürtige Münchner bei den Fuggerstädtern einen Vertrag bis Ende Juni 2028, Augsburg zahlt eine Ablöse in Höhe von 900.000 Euro, die laut "Bild" durch Bonuszahlungen auf etwa 1,1 Millionen Euro anwachsen kann. Romano ergänzt, dass der FC Bayern keine Rückkaufklausel erhalten wird, sich aber ein so genanntes Matching Right gesichert hat.

Sollte Kabadayi künftig vom FC Augsburg zu einem Konkurrenten wechseln, müssten die Bayern über etwaige Offerten informiert werden und dürften diese ebenfalls in den Ring werfen. Der deutsche Branchenprimus behält dadurch grundsätzlich den Zugriff auf sein Eigengewächs, sollte Kabadayi voll einschlagen.

Youngster des FC Bayern der fünfte Neuzugang des FC Augsburg?

"Sky" zufolge wird Kabadayi schon am Mittwoch den obligatorischen Medizincheck beim FC Augsburg absolvieren, die Verkündung des Deals dürfte in diesem Fall zeitnah erfolgen.

Der FC Augsburg hat mit Nediljko Labrovic (kam für etwa 2,5 Millionen Euro von HNK Rijeka), Keven Schlotterbeck (kam für etwa 2,5 Millionen Euro vom SC Freiburg), Samuel Essende (kam für etwa 4 Millionen Euro vom FC Vizela) und Kristijan Jakic (Leihe von Eintracht Frankfurt wurde für rund 5 Millionen Euro in einen festen Deal umgewandelt) bereits vier Neuzugänge vermeldet, Kabadayi wäre der Fünfte im Bunde.

Einnahmen generierten die Augsburger in diesem Transfer-Sommer bislang noch nicht.