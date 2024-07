Medien: Abwert-Talent des FC Bayern vor dem Absprung

IMAGO/Ulrich Wagner

2019 kam Liam Morrison (r.) in den Nachwuchs des FC Bayern

2019 kam Liam Morrison als hoffnungsvolles Versprechen für die Zukunft aus der Jugend von Celtic Glasgow in den Nachwuchs des FC Bayern. An der Säbener Straße kam der Innenverteidiger jedoch nicht über Einsätze für die U23 in der Regionalliga Bayern hinaus. Nun steht der 21-Jährige vor dem Absprung.

Die vergangene Spielzeit hatte Liam Morrison auf Leihbasis bei Wigan Athletic in der League One verbracht. In der dritten Liga Englands verzeichnete das Innenverteidiger-Talent 30 Einsätze. Hinzu kommen fünf Partien in verschiedenen nationalen Pokalwettbewerben. Eine Rückkehr des schottischen U21-Nationalspieler zum FC Bayern wird es aber wohl dennoch eher nicht geben.

Eigentlich steht der Abwehrspieler in München noch bis 2025 unter Vertrag. Laut "West London Sport" ist der Traditionsklub Queens Park Rangers aus der zweitklassigen EFL Championship sehr an dem Youngster des FC Bayern interessiert. In der abgelaufenen Spielzeit belegten die Super Hoops dort den 19. Platz belegten.

FC Bayern: Liam Morrison galt einst als Top-Talent mit Superstar-Potenzial

Über die Höhe einer möglichen Ablöse machte das Online-Portal keine Angaben. Die Zeit des einstigen Top-Talents an der Säbener Straße geht damit nach fünf Jahren vermutlich zu Ende. 2019 war Morrison als eines der größten Talente von der Insel nach München gewechselt.

Damals hatte sich der FC Bayern gegen eine Vielzahl von Top-Klubs durchgesetzt. Angeblich waren die Scouts des deutschen Rekordmeisters davon überzeugt, dass der Defensivakteur das Potenzial zu einem echten Superstar mitbringt. Für einen Einsatz in der Profimannschaft langte es jedoch nicht.

Zunächst kam Morrison beim FC Bayern nur für die U17 und dann für die U19 zum Einsatz. In der Saison 2022/23 lief der schottische Nachwuchsspieler dann für die Zweitvertretung in der Regionalliga Bayern auf. Den ganz großen Durchbruch feierte der 21-Jährige an der Isar aber nicht.