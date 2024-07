DFL veröffentlicht neuen Bundesliga-Spielplan

IMAGO/Joeran Steinsiek

Der neue Spielplan für FC Bayern, BVB und Co. ist da

Das Eröffnungsspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Meister Bayer Leverkusen sowie die Partie zwischen dem BVB und Eintracht Frankfurt waren bereits vorab bekannt, jetzt hat die DFL auch den restlichen Spielplan der Bundesliga für die Saison 2024/2025 veröffentlicht.

Der entthronte Serienmeister FC Bayern startet am Wochenende 24/25. August 2024 mit einem Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg in die neue Spielzeit. Vizemeister VfB Stuttgart gastiert beim SC Freiburg, RB Leipzig trifft auf den VfL Bochum.

Zudem dürfen sich die Fußball-Fans am 1. Spieltag auf die Duelle 1899 Hoffenheim vs. Holstein Kiel, FC Augsburg vs. Werder Bremen, FSV Mainz 05 vs. Union Berlin sowie FC St. Pauli gegen den 1. FC Heidenheim freuen.

Die zeitgenauen Terminierungen der Bundesliga-Spieltage 1 bis 5 sind in der 29. Kalenderwoche (15. bis 19. Juli) geplant, teilte die DFL mit.

Die letzten Entscheidungen der Spielzeit fallen am 34. Spieltag, der für den 17. Mai 2025 angesetzt ist.

Ausgewählte Highlights der neuen Bundesliga-Spielzeit im Überblick:

4. Spieltag (20.–22.09.24): VfB Stuttgart – Borussia Dortmund

5. Spieltag (27.–29.09.24): FC Bayern – Bayer 04 Leverkusen

9. Spieltag (01.–03.11.24): Bayer 04 Leverkusen – VfB Stuttgart

12. Spieltag (29.11.–01.12.24): Borussia Dortmund – FC Bayern

12. Spieltag (29.11.–01.12.24): FC St. Pauli – Holstein Kiel

21. Spieltag (07.–09.02.25): Borussia Dortmund – VfB Stuttgart

22. Spieltag (14.–16.02.25): Bayer 04 Leverkusen – FC Bayern

26. Spieltag (14.–16.03.25): VfB Stuttgart – Bayer 04 Leverkusen

29. Spieltag (11.–13.04.25): FC Bayern – Borussia Dortmund

29. Spieltag (11.–13.04.25): Holstein Kiel – FC St. Pauli

Vor dem Bundesligastart steigt bereits der Supercup mit dem Duell zwischen Leverkusen und Stuttgart, und zwar am 17. August (20:30 Uhr) in der Leverkusener BayArena. Die Partie des Doublesiegers gegen den Vizemeister wird live bei SAT.1 und Sky übertragen.