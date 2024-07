Leipzig-Stürmer beim VfB Stuttgart gehandelt

IMAGO/Roger Petzsche

Wechselt André Silva von RB Leipzig zum VfB Stuttgart?

Serhou Guirassy wird den VfB Stuttgart im Sommer verlassen. Ein Nachfolger für den Stürmer könnte von Bundesliga-Konkurrent RB Leipzig kommen.

Wie die "Bild" berichtet, beschäftigen sich die Bosse des VfB Stuttgart mit André Silva von RB Leipzig.

Der Portugiese spielte in der vergangenen Saison auf Leihbasis bei Real Sociedad San Sebastian. Nach seiner Rückkehr wird er auch in diesem Jahr keinen leichten Stand bei den Roten Bullen haben.

"Wenn wir vorne so zusammenbleiben, wird es für André schwer und vom Budget nicht darstellbar", machte RB-Sportdirektor Rouven Schröder unmissverständlich klar, dass die Sachsen ohne Silva planen.

"Bild" zufolge verlangen die Leipziger zwölf Millionen Euro Ablöse für den Portugiesen, dessen Vertrag noch bis 2026 datiert ist. Eine Summe, die der VfB durch die zahlreichen Verkäufe wohl stemmen könnte.

Problematisch wird dem Boulevardblatt zufolge aber das Gehalt von rund sieben Millionen Euro, das den Schwaben wohl deutlich zu hoch ist.

André Silva setzte sich in 2023/2024 auch in San Sebastian nicht durch, durfte in La Liga lediglich neunmal von Beginn an für Real Sociedad ran, stand am Ende bei drei mageren Saisontoren.

Demirovic als Wunschlösung des VfB Stuttgart

Als Wunschlösung für die Sturmposition in Stuttgart gilt Ermedin Demirovic vom FC Augsburg.

"Mit über 20 Scorern hat er eine stabile Saison gespielt und weiß, wie die Liga funktioniert. Er gehört zu den sehr guten Spielern in der Bundesliga. Ob er für uns interessant ist, hängt von der finanziellen Situation ab. Die prüfen wir im Moment", sagte VfB-Sportchef Fabian Wohlgemuth am Donnerstag zur "Bild".

Bei der Ablöse liegen Stuttgart und Augsburg aber wohl noch weit auseinander. Der FCA fordert angeblich 25 Millionen Euro, der VfB offerierte bislang 18 Millionen Euro für den Goalgetter.

Auch Tim Kleindienst soll auf dem Zettel der Stuttgarter gestanden haben. Der ehemalige Angreifer des 1. FC Heidenheim schloss sich allerdings Borussia Mönchengladbach an.