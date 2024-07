VfB Stuttgart nimmt alten Bekannten ins Visier

IMAGO/Allstar Picture Library Ltd

Jacob Bruun Larsen soll beim VfB Stuttgart auf dem Zettel stehen

Der VfB Stuttgart muss zahlreiche Leistungsträger in der kommenden Saison ersetzen. Auch Chris Führich könnte den Vizemeister verlassen. Als Nachfolger nehmen die Schwaben offenbar einen alten Bekannten ins Visier.

Wie das dänische Portal "bold.dk" berichtet, befindet sich Jacob Bruun Larsen auf dem Radar des VfB Stuttgart. Demnach steht der Flügelstürmer der TSG 1899 Hoffenheim ganz oben auf der Wunschliste der Schwaben. Von "konkretem Interesse" ist die Rede.

Bruun Larsen ist vertraglich noch bis 2025 an Hoffenheim gebunden. Als Ablöse stehen acht Millionen Euro im Raum.

Neben dem VfB Stuttgart gelten West Ham United, der FC Everton und der FC Burnley als interessiert.

An Burnley war EM-Fahrer Bruun Larsen bereits in der vergangenen Saison verliehen. Unter Vincent Kompany, der mittlerweile beim FC Bayern anheuerte, erzielte der Däne in 36 Pflichtspielen sieben Tore.

Bruun Larsen wechselte bereits 2015 aus seiner dänischen Heimat in die Jugendabteilung von Borussia Dortmund. Beim BVB gelang ihm der Durchbruch als Profi. Nachhaltig durchsetzen konnte sich der Offensivspieler beim Revierklub allerdings nicht.

In der Rückrunde der Saison 2017/2018 war Bruun Larsen sogar schon einmal an den VfB Stuttgart verliehen. Für die Schwaben bestritt er damals aber nur vier Spiele, wurde zeitweise sogar in die zweite Mannschaft degradiert.

Sollte es tatsächlich zu einem erneuten Transfer kommen, würde Bruun Larsen beim VfB auf seinen früheren Trainer Sebastian Hoeneß treffen. Unter dem ehemaligen Hoffenheim-Coach bestritt der heute 25-Jährige 31 Pflichtspiele.

Verlässt Führich den VfB Stuttgart?

Beim VfB Stuttgart könnte Bruun Larsen in die Fußstapfen von Chris Führich treten. Zwar haben sich wohl Borussia Dortmund und der FC Bayern aus dem Poker um den Nationalspieler verabschiedet, bei RB Leipzig und Bayer Leverkusen soll er allerdings weiter hoch im Kurs stehen.

Dank einer Ausstiegsklausel kann Führich den VfB im Sommer verlassen. Für deutsche Vereine soll sie bei 20 Millionen Euro liegen, für Klubs aus der englischen Premier League und der italienischen Serie A bei 23 bis 25 Millionen Euro.