Zwei Top-Klubs "konkret" an Deutschland-Schreck dran

IMAGO

Dani Olmo (r.) zeigte gegen Deutschland eine überragende Leistung

Mit seinem Gala-Auftritt gegen die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft im Viertelfinale der Europameisterschaft (2:1 n.V.) dürfte Dani Olmo seinen Marktwert nur noch weiter in die Höhe getrieben haben. RB Leipzig will seinen Mittelfeld-Star im Sommer bekanntlich gerne behalten - hat die Zügel allerdings nicht selbst in der Hand.

Wie bereits seit längerem bekannt ist, besitzt Dani Olmo eine Ausstiegsklausel in seinem bis 2027 laufenden RB-Vertrag, dank der er für festgeschriebene 60 Millionen Euro für potenzielle Abnehmer zu haben ist.

Anders als bei vielen anderen Nationalspielern, läuft die Klausel erst nach der EM in Deutschland zur Monatsmitte aus. Noch könnten interessierte Klubs also Ernst machen und Olmo für 60 Millionen Euro fest verpflichten.

Vor dem EM-Halbfinale der Spanier am Dienstagabend gegen Frankreich (ab 21:00 Uhr) wird es allerdings keine Entscheidung mehr geben, ist der Fokus des 26-Jährigen derzeit doch voll auf die Nationalmannschaft gerichtet. Auch danach wird der Mittelfeldstar wohl zeitnah noch keine endgültige Wechsel- oder Verbleib-Entscheidung bekannt geben.

Laut "Sky" ist nach derzeitigem Stand vielmehr davon auszugehen, dass Dani Olmo sich erst nach Auslaufen der Ausstiegsklausel endgültig darauf festlegen wird, wo er in der kommenden Saison auflaufen will.

Dani Olmo ragte gegen Deutschland heraus

RB Leipzig soll bereits Gesprächsbereitschaft signalisiert haben für den Fall, dass ein interessierter Klub auch nach der EM im Juli oder August noch mindestens 60 Millionen Euro für Olmo bezahlen will.

Zuletzt wurden vor allem Manchester City und der FC Barcelona als ernsthafte Kandidaten gehandelt. Nach "Sky"-Informationen sollen auch tatsächlich noch immer beide Vereine "konkret dran" sein an dem Kreativspieler.

Obwohl Dani Olmo nicht als Stammspieler der spanischen Auswahl gilt, ragt er bei der laufenden EM mit zwei Toren und zwei Assists in vier Einsätzen bis dato heraus.

Gegen Deutschland hatte er zunächst das zwischenzeitliche 1:0 für seine Farben besorgt, in der 119. Minute dann das Kopfballtor von Mikel Merino mustergültig vorbereitet. Gegen das DFB-Team war er in der 8. Minute für den verletzten Pedri eingewechselt worden.