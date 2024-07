Neue Bewegung im Demirovic-Poker

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Ermedin Demirovic steht beim VfB auf der Transfer-Liste

Der VfB Stuttgart sucht händeringend nach einem Nachfolger für Serhou Guirassy. Im Poker um Ermedin Demirovic vom FC Augsburg gibt es einen neuen Stand.

Es kommt offenbar wieder Fahrt in die Verhandlungen um Bundesliga-Stürmer Ermedin Demirovic.

Wie der "Sky"-Transferjournalist Florian Plettenberg berichtet, führen die Schwaben aus Württemberg und die bayerischen Schwaben ihre Verhandlungen nun fort. Auch Trainer Sebastian Hoeneß wolle den Stürmer. Es herrsche eine "gute Atmosphäre" zwischen den beiden Verhandlungspartnern, heißt es weiter.

Medienberichten zufolge sind sich der Spieler und der Verein schon einig. Es hakt aber noch an der Ablösesumme. Der FCA pocht wohl weiter auf eine Summe von 25 Millionen Euro. So weit wollte der VfB bisher nicht gehen. Der VfB hingegen soll bei den Bayern bislang nur mit einem Gebot von unter 20 Millionen Euro vorstellig geworden und abgeblitzt sein.

Treffen sich VfB und FCA in der Mitte?

Stand jetzt gebe es aber keine Einigung im Poker um den Stürmer. Die Teams näheren sich aber an. Es sei gut möglich, dass sich FCA und VfB in der Mitte bei 21 bis 23 Millionen Euro treffen. Es seinen noch ein paar Schritte zu gehen, so Plettenberg weiter.

Die Verhandlungen um den Angreifer aus Augsburg hatte sich zuletzt als zäh erwiesen. Der Vizemeister dachte offenbar sogar darüber nach, im Rennen um die Dienste des 26-Jährigen auszusteigen.

In Stuttgart ist Demirovic als Ersatz für Guirassy eingeplant, der zu Borussia Dortmund wechselt. Auch der Verbleib von Deniz Undav ist noch offen. Möglicherweise muss der VfB also noch einen Stürmer verpflichten.

Beim FC Augsburg steht Demirovic eigentlich noch bis 2026 unter Vertrag. Einen Nachfolger für den gebürtigen Hamburger hat der Klub bereits verpflichtet. Wie am Freitag bekannt wurde, hat der wuchtige Mittelstürmer Steve Mounié bis 2027 in Augsburg unterschrieben. Der 29-Jährige ist nach Ablauf seines Vertrags bei Stade Brest ablösefrei.