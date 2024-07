BVB-Flop Immobile wagt sich erneut ins Ausland

IMAGO/Alessio Morgese

Ciro Immobile spielte nur ein Jahr für den BVB

Bei Borussia Dortmund hinterließ Ciro Immobile einst das Bild eines millionenschweren Missverständnisses, ehe er bei Lazio Rom schließlich seine fußballerische Heimat fand. Nun wagt sich der Italiener Jahre nach dem gescheiterten BVB-Stint erneut ins Ausland.

Wie italienische Medien übereinstimmend berichten, wird sich der 34-Jährige dem Istanbuler Klub Besiktas anschließen. Der Lazio-Kapitän habe sich mit der Verein aus der türkischen Super Lig auf einen Dreijahresvertrag bis 2027 geeinigt.

Besiktas zahlt für den Routinier angeblich eine Ablösesumme von rund 2,5 Millionen Euro. Eigentlich hatte Immobile noch einen Vertrag bis 2026 in Rom.

Um den Wechsel zu ermöglichen, verzichtete der Stürmer jedoch angeblich auf sein Juni-Gehalt und auf Prämien.

Im Sommer 2014 hatte der BVB einst 18,5 Millionen Euro für den jungen Italiener an den FC Turin überwiesen. Beim Revierklub fand er aber nie wirklich in die Spur. In 24 Bundesligaspielen gelangen ihm nur drei Treffer.

Beim BVB nie wirklich integriert

Nach nur einer Spielzeit flüchtete er zunächst zum FC Sevilla, ehe er nach einem Zwischenstopp in Turin bei Lazio landete.

Über seine Zeit beim BVB fand Immobile in der Folge deutliche Worte.

"Die Deutschen sind kalt, da kann man nichts machen", sagte der Stürmer dem Magazin "SportWeek". Besonders beklagte er sich damals, dass niemand bei der Borussia versucht habe, ihn in die Mannschaft zu integrieren. "In den acht Monaten, seitdem ich hier bin, hat mich kein Teamkollege zu sich nach Hause zum Abendessen eingeladen", so sein Verwurf.

Im Nachgang schwächte der Torjäger seine Kritik etwas ab, das Image als Transfer-Flop wurde er beim BVB aber nie los.

Bei Lazio Rom stieg Immobile derweil in den letzten Jahren zur Vereinsikone auf. 207 Tore gelangen ihm für den Hauptstadtklub, damit ist er Lazios Rekordtorschütze.