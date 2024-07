Sadio Mané vor Sensations-Rückkehr?

IMAGO/HASLIN

Kehrt Sadio Mané zu RB Salzburg zurück?

Im Sommer 2023 verabschiedete sich Sadio Mané vom europäischen Fußball und schloss sich Al-Nassr in Saudi-Arabien an. Den ehemaligen Spieler des FC Bayern könnte es nun aber zu einem Ex-Klub zurückziehen.

Laut "Salzburger Nachrichten" träumt Mané von eine Rückkehr zu RB Salzburg. Demnach will der Angreifer nur noch in der Saison 2024/25 für Al-Nassr auflaufen, danach peile er einen Wechsel nach Österreich an.

Zu den zu erwartenden Gehaltsabstrichen wäre der Senegalese bereit. Manés Motivation, nach Salzburg zurückzukehren, sei sein Sohn, der in der Mozartstadt lebt.

Gespräche zwischen den RB-Verantwortlichen und Mané habe es allerdings noch nicht gegeben. Vor Sommer 2025 sei ein Wechsel ohnehin ausgeschlossen.

Ob Salzburg überhaupt offen für eine Rückholaktion von Mané wäre, ist offen. Die Transferpolitik der Österreicher ist eigentlich bekannt dafür, junge Spieler mit viel Entwicklungspotenzial zu holen. Mit seinen 32 Jahren passt Mané nicht gerade ins Beuteschema.

Mané war 2014 für vier Millionen Euro vom FC Metz zu RB Salzburg gewechselt. Zwei Jahre später wurde er für 23 Millionen Euro an den FC Southampton verkauft, von wo aus er wiederum zwei Jahre später zum FC Liverpool wechselte.

Mané enttäuscht beim FC Bayern

2022 folgte der Wechsel zum FC Bayern. Der senegalesische Superstar war als vermeintlicher Königstransfer für 32 Millionen Euro nach München gekommen. Beim deutschen Rekordmeister erfüllte er die hohen Erwartungen jedoch nicht.

Nach gelungenem Start wurde Mané von einer Verletzung ausgebremst, die ihm zudem die WM-Teilnahme kostete. In der aus Sicht der Münchner so turbulenten Rückrunde fand er sich beim FC Bayern nicht mehr zurecht, ein handgreiflicher Kabinenstreit mit Leroy Sané brachte den Angreifer dann endgültig ins Abseits.

30 Millionen Euro überwies Al Nassr letztendlich an den FC Bayern, angeblich verdient Mané in Saudi-Arabien 40 Millionen Euro netto pro Jahr. Sein Vertrag ist bis 2026 ausgelegt.