So plant der FC Bayern mit seinen EM-Fahrern

IMAGO/Pierre Teyssot

Manuel Neuer (l.) und Thomas Müller kamen mit Deutschland bis ins EM-Viertelfinale

Der FC Bayern hat elf seiner Stars in den vergangenen vier Wochen zur Fußball-EM abgestellt. Der Neu-Münchner Joao Palhinha war mit Portugal ebenfalls bis zum Viertelfinale mit dabei. Wann werden die vielen EM-Fahrer wieder in den Trainingsbetrieb des FC Bayern einsteigen, der bereits am Donnerstag mit einer ersten vorgezogenen Einheit gestartet ist?

Seit Donnerstag herrscht an der Säbener Straße wieder reger Betrieb rund um den FC Bayern. Spieler wie Eric Dier, Bryan Zaragoza oder Raphael Guerreiro nahmen am ersten Teamtraining unter Co-Trainer Rene Maric teil, am Freitag stand dann auch der neue Chefcoach Vincent Kompany zum ersten Mal auf dem Trainingsgelände.

Offiziell startet die Saisonvorbereitung des deutschen Rekordmeisters dann am kommenden Montag mit der obligatorischen sportmedizinischen Untersuchung aller Profis.

Die EM-Fahrer werden dabei zu sehr unterschiedlichen Zeitpunkten zurück beim FC Bayern erwartet. Es hängt in den Einzelfällen davon ab, wie weit die Akteure mit ihren jeweiligen Nationalmannschaften bei der Europameisterschaft gekommen sind.

Grundsätzlich galt die Verabredung bei den Münchnern, dass alle Nationalspieler ab dem Tag nach dem Ausscheiden aus der EM drei Wochen lang Urlaub haben.

Als erstes dürfte also Kroatiens Josip Stanisic zurück in das Mannschaftstraining der Bayern kehren. Stanisic hatte mit Kroatien den Einzug in die K.o.-Runde verpasst und absolvierte sein letztes EM-Spiel somit bereits am 24. Juni.

Bis ins Achtelfinale schaffte es immerhin Konrad Laimer mit seinen Österreichern. Unter Berücksichtigung seiner Urlaubszeit wird der Mittelfeldspieler in der letzten Juli-Woche beim FC Bayern zurückerwartet.

FC Bayern testet am 10. August gegen Tottenham Hotspur

Alle fünf deutschen Nationalspieler (Manuel Neuer, Thomas Müller, Jamal Musiala, Leroy Sané, Joshua Kimmich) sowie Neuzugang Joao Palhinha mit Portugal schieden im Viertelfinale aus. Sie dürften damit noch pünktlich zur Südkorea-Reise wieder Teil der Mannschaft sein. Am 31. Juli geht es für die Münchner zur diesjährigen Audi Summer Tour nach Fernost.

Alle übrigen FCB-Stars werden den Trip nach Südkorea wohl noch verpassen. Das betrifft vor allem Englands Final-Kapitän Harry Kane sowie die beiden Franzosen Dayot Upamecano und Kingsley Coman, die mit Les Bleus im Halbfinale an Spanien gescheitert waren. Gleiches gilt auch für den Niederländer Matthijs de Ligt, der den Klub aber ohnehin schon zeitnah verlassen könnte.

In voller Mannschaftsstärke wird der FC Bayern dann voraussichtlich erst nach seiner Rückreise aus Südostasien rund um den 8. August sein. Am 10. August steht dann das nächste Testspiel in London gegen Tottenham Hotspur an.