Medien: FC Bayern scheitert mit Transfer-Offerte

IMAGO/Jonathan Moscrop

Der FC Bayern will wohl Désiré Doué verpflichten

Der FC Bayern beschäftigt sich offenbar mit einer Verpflichtung von Désiré Doué. Die Münchner sollen nun mit einem ersten Angebot bei Stade Rennes gescheitert sein.

Wie die Journalisten Benjamin Quarez, Fabrizio Romano sowie Philipp Kessler auf X (ehemals Twitter) vermelden, hat Stade Rennes eine erste Offerte des FC Bayern für Désiré Doué abgelehnt. Der deutsche Rekordmeister soll demzufolge ein Paket von rund 35 Millionen Euro geboten haben. Für den französischen Erstligisten angeblich zu wenig.

Doué ist vertraglich noch bis 2026 an Stade Rennes gebunden. "Sky" berichtete zuletzt ebenfalls über das Interesse aus München. Der FC Bayern erwägt nach Angaben des TV-Senders, den Flügelspieler entweder in diesem oder im kommenden Sommer an die Säbener Straße zu lotsen.

Désiré Doué will angeblich zum FC Bayern

Doué absolvierte in der vergangenen Saison 31 Spiele in der Ligue 1. Dabei gelangen dem 19-Jährigen vier Tore. Paris Saint-Germain wurde in den letzten Tagen ebenfalls als Interessent genannt. Laut "tz"-Reporter Kessler will Doué aber nach München.

Der FC Bayern muss finanziell wohl nachlegen, soll Stade Rennes einem Wechsel zustimmen. Der Tabellendritte der vergangenen Bundesliga-Saison bediente sich bereits vor zwei Jahren beim französischen Klub. Damals verpflichteten die Münchner Mathys Tel, der in seinen ersten beiden Spielzeiten an der Isar vielversprechende Ansätze zeigte.

Der FC Bayern präsentiert sich dieser Tage auf dem Transfermarkt äußerst umtriebig. Nach der Verpflichtung von Hiroki Ito (zuvor beim VfB Stuttgart) legte der Verein mit den Käufen von Michael Olise (zuvor bei Crystal Palace) sowie Joao Palhinha (zuvor beim FC Fulham) in dieser Woche noch einmal personell nach.

Spannend: Olise ist wie Doué auf den offensiven Außenbahnen beheimatet. Der FC Bayern hat mit Kingsley Coman, Leroy Sané, Serge Gnabry oder Bryan Zaragoza noch weitere prominente Namen für die Flügel im Kader stehen. Verkäufe sind bis zum Ende der laufenden Wechselfrist nicht ausgeschlossen.