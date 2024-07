Bericht: "Lose Anfragen" für Offensivspieler des FC Bayern

IMAGO/Mladen Lackovic

Bryan Zaragoza (r.) wechselte im Winter zum FC Bayern

Der FC Bayern hat mit Michael Olise einen neuen Spieler für die offensiven Außenbahnen verpflichtet. Mit Bryan Zaragoza und Mathys Tel wollen sich zwei Perspektivspieler dem Konkurrenzkampf in München wohl stellen.

Wie "Sky" berichtet, tendieren Zaragoza und Tel aktuell zu einem Verbleib an der Säbener Straße.

Mit Leroy Sané, Serge Gnabry, Kingsley Coman oder Neuverpflichtung Michael Olise tummeln sich derzeit viele Flügelspieler im Kader des deutschen Rekordmeisters. Dass Zaragoza und Tel viel Spielzeit erhalten, ist somit keinesfalls sicher.

Das Duo will sich aber wohl dennoch unter dem neuen Cheftrainer Vincent Kompany beweisen. Zaragoza liegen "Sky" zufolge "lose Anfragen" vor.

Der 22-Jährige war im Winter vom FC Granada an die Säbener Straße gewechselt. Der Spanier erhielt unter Kompany-Vorgänger Thomas Tuchel allerdings lediglich 171 Minuten Einsatzzeit. Laut dem TV-Sender schließen die Verantwortlichen des FC Bayern ein Leih-Geschäft gegen Ende der Transferperiode aber noch nicht kategorisch aus.

Tel "die nächste Generation des FC Bayern"

Tel steht dagegen schon seit zwei Jahren im Kader des FC Bayern. Der 19-Jährige deutete seitdem sein großes Potenzial immer wieder an. Für einen Stammplatz reichte es für den Franzosen aber noch nicht. In der kommenden Saison dürfte im Angriff erneut kein Weg an Harry Kane vorbeiführen. Tel ist in der Offensive jedoch flexibel einsetzbar.

"Er ist ein wichtiger Baustein für die Zukunft dieser Mannschaft, mit ihm haben wir die nächste Generation des FC Bayern schon jetzt in unserem Kader", hatte Sportvorstand Max Eberl im Rahmen der Vertragsverlängerung im März vom Youngster geschwärmt. Tel hatte beim Bundesligisten im Frühjahr ein neues Arbeitspapier bis 2029 erhalten.

Zaragoza ist ebenfalls bis 2029 an den FC Bayern gebunden. Der Spanier soll während seines Urlaubs Extraschichten eingelegt haben, um sich in München endlich durchzusetzen.