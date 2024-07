England-"Wunderkind" wohl nicht zum FC Bayern

IMAGO/Sebastian Frej

Adam Wharton bleibt wohl in der Premier League

Adam Wharton kann auf eine starke Saison zurückblicken. Um den englischen EM-Fahrer rankten sich deshalb zuletzt immer wieder Wechselgerüchte - auch der FC Bayern wurde als potenzieller Abnehmer gehandelt. Allerdings soll sich der Mittelfeldspieler für einen Verbleib bei Crystal Palace entschieden haben.

Laut "The Sun" will sich Wharton bei Crystal Palace weiter verbessern. Der 20-Jährige war erst im Winter von Zweitligist Blackburn Rovers in die Premier League gewechselt. Wharton zählte bei den Eagles daraufhin gleich zum unangefochtenen Stammpersonal.

Seine steile Entwicklung bescherte ihm sogar einen Platz im EM-Kader der englischen Nationalmannschaft. Wharton erhielt während des Turnierverlaufs allerdings keine Einsatzzeit, verfolgte alle sieben Spiele des Vize-Europameisters von der Bank aus.

Wharton besitzt bei Crystal Palace noch ein langfristiges Arbeitspapier bis 2029. Wie es scheint, sieht der zentrale Mittelfeldmann seine sportliche Zukunft im Team von Cheftrainer Oliver Glasner.

FC Bayern holt Joao Palhinha als neuen Sechser

"The Sun" zufolge befindet sich Wharton auf dem Radar des FC Bayern sowie von Manchester City und Real Madrid. Das britische Boulevardblatt bezeichnet den Linksfuß gar als "englisches Wunderkind". Ein "Wunderkind", welches zumindest in diesem Sommer wohl nicht nach München wechseln wird.

Der FC Bayern hat sich im defensiven Mittelfeld zuletzt ohnehin mit Joao Palhinha verstärkt. Der 29-Jährige landete mit einjähriger Verspätung doch noch an der Säbener Straße, nachdem im vergangenen Sommer ein Transfer mit dem FC Fulham noch gescheitert war.

"Das ist einer der glücklichsten Tage in meinem Leben", wurde der Neuzugang zitiert. "Ich spiele nun für einen der absoluten Topklubs in Europa, damit ist für mich ein Traum in Erfüllung gegangen, und darauf bin ich sehr stolz."