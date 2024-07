De-Ligt-Verkauf nach Manchester wohl geplatzt

IMAGO/Laci Perenyi

Matthijs de Ligt gilt als Verkaufskandidat beim FC Bayern

Noch zu Beginn dieser Woche schien der Transfer von Matthijs de Ligt zu Manchester United nahezu perfekt zu sein. Jetzt aber die Rolle rückwärts! Laut eines jüngsten Medienberichts nehmen die Red Devils Abstand von dem Innenverteidiger des FC Bayern und stehen stattdessen vor einem anderen millionenschweren Einkauf.

Wie "Sky"-Transferexperte Florian Plettenberg am Mittwoch berichtete, soll Manchester United zum derzeitigen Zeitpunkt nicht bereit sein, die geforderten 50 Millionen Euro Sockelablöse plus Bonuszahlungen für de Ligt zu bezahlen.

Eine Einigung in der Angelegenheit habe es daher noch nicht gegeben, auch ein finales Angebot des englischen Rekordmeisters sei beim FC Bayern bis dato noch nicht eingegangen.

Es scheint möglich, dass sich der Transfer sogar noch in Gänze zerschlagen könnte, weil sich ManUnited wohl längst mit einer adäquaten Alternative beschäftigt. Wie es in dem Medienbericht mit Verweis auf "The Athletic" nämlich weiter heißt, sollen die Red Devils mittlerweile einen Transfer des französischen Youngsters Leny Yoro präferieren.

Der 18-jährige Youngster ist ebenfalls Innenverteidiger und steht derzeit noch beim französischen Topklub OSC Lille unter Vertrag. Der Teenager soll sich bereits auf dem Weg auf die Insel befinden, um dort die obligatorische sportmedizinische Untersuchung zu absolvieren.

Online-Petition fordert De-Ligt-Verbleib beim FC Bayern

Die beiden Klubs sollen sich sogar schon auf einen Wechsel von Leny Yoro verständigt haben. Laut "The Athletic" hat Manchester United zugestimmt, in diesem Falle 62 Millionen Euro Ablöse für den 1,90-m-Hünen zu bezahlen, der einen langfristigen Vertrag bis 2029 unterschreiben soll.

Wird der Deal zwischen Manchester und Lille tatsächlich perfekt gemacht, war es das wohl fürs Erste mit einem Wechsel von Bayern-Star de Ligt auf die Insel zur Mannschaft des niederländischen Teammanagers Erik ten Hag.

In der Anhängerschaft des FC Bayern hofft eine Vielzahl an Fans ohnehin darauf, dass der Klub von den Verkaufsbestrebungen bei Matthijs de Ligt doch noch abrückt und den Abwehrspieler im Kader behält. Eine entsprechende Online-Petition, die den Verbleib des 24-Jährigen in München fordert, hat mittlerweile schon über 70.000 Unterstützer.