Cucurella löst EM-Versprechen ein

Christian Charisius, dpa

Ein Erfolgsgarant der Spanier: Marc Cucurella

EM-Versprechen eingelöst: Für Spaniens Marc Cucurella hat der Titelgewinn mit dem Nationalteam ein "Nachspiel". Der Linksverteidiger, der nach seinem vermeintlichen Handspiel im Viertelfinale gegen Deutschland in der Folge von deutschen Fans ausgepfiffen worden war, präsentierte sich am Freitag auf Instagram mit rot gefärbten Haaren - und löste damit das Versprechen ein, seine markanten Locken im Falle des Titelgewinns in Deutschland in der Farbe der spanischen Nationalmannschaft zu färben.

Zusammen mit einem bekannten Haarfärbemittel-Hersteller machte der 25 Jahre alte Profi vom FC Chelsea das Umstyling direkt zu einer Werbe-Aktion.

Cucurella war zu einem Gesicht der EM avanciert, mit starken Leistungen überzeugte er auf der linken Abwehrseite der Spanier. Hohe Wellen schlug sein vermeintliches Handspiel in der Verlängerung des Viertelfinals gegen das DFB-Team, als Jamal Musiala ihm den Ball an den Arm schoss.