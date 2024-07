BVB-Abschied? Nächster Klub steigt in Füllkrug-Poker ein

IMAGO/Laci Perenyi

Niclas Füllkrug könnte den BVB in diesem Sommer verlassen

Spielt Niclas Füllkrug auch in der Saison 2024/25 für Borussia Dortmund? Diese Frage lässt sich derzeit nicht mit Sicherheit beantworten, denn offenbar ist ein Poker um den BVB-Stürmer entbrannt, bei dem es mehrere Interessenten gibt.

Als Niclas Füllkrug Ende August 2023 bei Borussia Dortmund anheuerte, unterschrieb der Angreifer einen Vertrag bis Sommer 2026. Doch nach nur einem Jahr könnte der deutsche Nationalspieler schon wieder den Abflug vom BVB machen. Denn nach der Verpflichtung von Serhou Guirassy, der vom VfB Stuttgart zu den Westfalen kam, gibt es anhaltende Gerüchte darum, dass Füllkrug dem Werben von AC Mailand erliegen könnte.

In den letzten Tagen wurden die Spekulationen um den Serie-A-Klubs immer intensiver. Italienische Medien berichteten, dass die Rossoneri auf einen Transfer im Wert von 15 bis maximal 20 Millionen Euro hoffen würden. Nun aber sieht es danach aus, als würde Milan nicht der einzige Interessent bleiben, der es auf Füllkrug abgesehen hat.

Denn wie die spanische "AS" vermeldet, hat Atlético Madrid die Fühler nach dem DFB-Stürmer ausgestreckt. Demnach bringe Füllkrug genau jene Fähigkeiten mit, die Trainer Diego Simeone gerne für die Offensive hätte, allen voran ein gutes Kopfballspiel, eine hohe Körperlichkeit und großen Einsatzwillen - Eigenschaften, die Füllkrug definitiv nicht abzusprechen sind.

Was aus BVB-Sicht für einen Verkauf an Atlético sprechen könnte: Laut "AS" steht eine potenzielle Ablöse von 30 Millionen Euro im Raum, möglicherweise also die doppelte Summe, die Milan bereit wäre zu zahlen. Gibt es am Ende gar einen Bieter-Wettstreit um den 31-Jährigen, der den BVB im letzten Jahr 15 Millionen Euro Ablöse kostete, die sich durch Bonuszahlungen bereits auf 17 Millionen Euro erhöhte?

Füllkrug: Grünes Licht vom BVB?

Zuletzt hieß es, dass Füllkrug von den Schwarz-Gelben schon grünes Licht bekommen habe für einen Wechsel zu AC, die Tür soll offenstehen. Und: Übereinstimmenden Berichten zufolge kann sich der Mittelstürmer mit dem Gedanken an eine Zukunft in Mailand anfreunden.

Wie weit die Gespräche zwischen den Parteien schon fortgeschritten sind, ist indes nicht ganz klar. Erste Kontaktaufnahmen soll es schon gegeben haben, wirklich spruchreif ist aber noch nichts.

Gut möglich, dass sich die Lage durch den Interessenten aus Spanien nun grundlegend ändert. Macht Atlético Ernst, wird nicht nur der BVB nochmal neu überlegen müssen, auch Füllkrug dürfte in sich gehen.

Neben Füllkrug wird auch immer wieder über einen Abgang von Youssoufa Moukoko spekuliert.