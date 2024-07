RB Leipzig bereitet Offerte für Olmo-Ersatz vor

IMAGO

Francisco Conceição (r.) hat das Interesse von RB Leipzig und BVB geweckt

Die Ausstiegsklausel von Europameister Dani Olmo, der zuletzt unter anderem beim FC Bayern, FC Barcelona und Atlético Madrid gehandelt wurde, ist zwar abgelaufen, ein Abschied von RB Leipzig aber weiter ein Thema. Auf der Suche nach einem Ersatz für den Spanier sind die Sachsen auf einen Portugiesen, der auch beim BVB diskutiert worden sein soll, gestoßen.

Die Klausel von Dani Olmo bei RB Leipzig ist am Samstag um 23:59 Uhr verstrichen. Bis zu diesem Zeitpunkt hätte ein Klub den 26-Jährigen für 60 Millionen Euro aus seinem bis 2027 datierten Vertrag loseisen können. Doch kein Interessent schlug zu. "Sky" zufolge sind die Leipziger Verantwortlichen aber bereit, den Spieler ziehen zu lassen, sollte ein Klub ein Angebot im Bereich der Klausel abgeben.

Dem TV-Sender zufolge würde das Gesamtpaket für Olmo aber weitaus mehr kosten. Aus Ablöse, Unterschriftsbonus und Jahresgehalt würden bei einem langfristigen Vertrag über 100 Millionen Euro zusammenkommen, heißt es. Laut "Bild" haben sich die Interessenten auch deshalb bislang zurückgehalten.

RB Leipzig bereitet Angebot für BVB-Flirt vor

Auf einen Abschied ihres Europameisters will man sich in Sachsen aber natürlich dennoch vorbereiten. Laut übereinstimmenden Medienberichten ist daher der portugiesische EM-Fahrer Francisco Conceição in den Fokus des Bundesligisten geraten. Die Roten Bullen planen laut der spanischen "AS" ein erstes Angebot für den Flügelflitzer des FC Porto zu unterbreiten.

Demnach wolle man beim Top-Klub aus Portugal mit einem Angebot in Höhe von 23 Millionen plus acht Millionen an möglichen Bonuszahlungen für den 21-Jährigen vorstellig werden. Der Vertrag des Offensiv-Juwels in Porto ist noch bis 2029 datiert. In dem Arbeitspapier ist eine Ausstiegsklausel in Höhe von 45 Millionen Euro integriert.

Conceição, der zuletzt auch von "Record" mit einem Wechsel zu Borussia Dortmund in Verbindung gebracht wurde, wechselte im Sommer 2022 vom FC Porto zu Ajax Amsterdam, konnte sich dort aber nie wirklich durchsetzen und verließ die Niederländer nur ein Jahr später per Leihe und ging zurück nach Porto. In diesem Sommer verpflichtete die Portugiesen den Spieler für rund zehn Millionen Euro fest.