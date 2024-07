Frankreich-Duo zum FC Bayern? Transfer-Experte klärt auf

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Meusel

Theo Hernández und Mike Maignan werden wohl nicht zum FC Bayern wechseln

Rund um den FC Bayern ranken sich auch in diesem Sommer naturgemäß Transfer-Spekulationen. Wie Journalist Fabrizio Romano erklärte, wird es ein Frankreich-Duo aber wohl nicht an die Säbener Straße ziehen.

Sowohl Linksverteidiger Theo Hernández als auch Torwart Mike Maignan wurden immer mal wieder lose mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Romano rechnet nicht damit, dass die Spieler der AC Mailand in diesem Sommer nach München wechseln.

"Entgegen den Gerüchten arbeitet Bayern nach meinem Verständnis nicht an einem Maignan-Deal und die Bayern arbeiten nicht am Hernández-Deal - so einfach ist das", erklärte der Transfer-Experte in seinem "Daily Briefing".

Er denke, "Milan verdient mehr Respekt, da ihre Spieler ständig mit Vereinen in Verbindung gebracht wurden, ohne dass ein Angebot oder auch nur eine formale Annäherung vorlag, aber die Realität ist, dass Milan nicht verkaufen muss, um zu kaufen, das haben sie auch mehrmals öffentlich klar gesagt", so Romano.

"Es ist zu erwarten, dass Maignan und Hernández bei Milan bleiben, das ist seit Monaten klar und daran hat sich nichts geändert - nur verrückte Angebote können daran etwas ändern und niemand hat sich in diesem Sommer an Milan gewandt, trotz der vielen Gerüchte in den Medien", schätzte der Transfer-Insider die Situation ein.

FC Bayern muss erst verkaufen

Maignan und Hernández sind jeweils noch bis 2026 an die Rossoneri gebunden. Dass der FC Bayern in diesem Sommer noch bezüglich der beiden französischen EM-Fahrer anklopft, ist ohnehin unwahrscheinlich. Die Münchner schauen sich aktuell auf anderen Positionen um.

Zudem stellte Ehrenpräsident Uli Hoeneß unlängst klar: "Es kommt überhaupt kein Spieler mehr, wenn nicht vorher zwei, drei Spieler gehen." Der FC Bayern habe schließlich "keinen Geldscheißer".

Der deutsche Rekordmeister hat in der laufenden Transferperiode bislang Hiroki Ito, Joao Palhinha sowie Michael Olise verpflichtet.