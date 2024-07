Horror-Diagnose: Köln-Star fällt lange aus

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Meusel

Jacob Christensen fällt lange aus

Absteiger 1. FC Köln muss im Kampf um die ersehnte Bundesliga-Rückkehr monatelang auf Mittelfeldspieler Jacob Christensen verzichten.

Der 23 Jahre alte Däne zog sich beim Testspiel gegen Udinese Calcio (3:2) am Samstag einen Kreuzbandriss im linken Knie zu, wie der Zweitligist am Montag nach einer Untersuchung in Köln mitteilte.

Nähere Details zur Ausfallzeit und der weiteren Behandlung teilten die Kölner nicht mit. Der Effzeh eröffnet am Freitagabend (20:30 Uhr) gegen den Hamburger SV die neue Spielzeit in der 2. Liga.