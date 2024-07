Gerüchte um doppeltes Interesse an Leon Goretzka

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Derix

Verlässt Leon Goretzka den FC Bayern?

Um die Zukunft von Leon Goretzka beim FC Bayern gibt es in diesen Wochen viele Fragezeichen. Verlässt der Mittelfeldspieler die Münchner noch vor Transferschluss? Nachdem es zuletzt eher nach einem Verbleib aussah, machen sich nun wohl die ersten Interessenten für den 29-Jährigen bereit.

Es ist gerade einmal gut eine Woche her, da erhielt Leon Goretzka von höchster Stelle beim FC Bayern eine Art Blankoscheck für 2024/25.

Uli Hoeneß teilte auf einer Jubiläumsveranstaltung des SV Seligenporten, zu der er als Ehrengast geladen war, mit, dass "man im Leben immer eine zweite Chance bekommt. Das gilt auch für ihn bei Bayern". Für Goretzka beginne "eine neue Zeitrechnung".

Noch in der letzten Saison hatte der Routinier einen schweren Stand beim FC Bayern, verlor seinen Stammplatz und verpasste daraufhin auch die Heim-EM. Wird in neuen Spielzeit alles besser? Fraglich. Nach dem Transfer von João Palhinha sind Goretzkas Aussichten auf einen Stammplatz noch einmal gesunken, der 29-Jährige gilt als einer der Verkaufskandidaten. Doch was bislang fehlte: Interessenten! Das hat sich nun möglicherweise geändert.

Denn wie die "Süddeutsche Zeitung" und "Bild" gleichermaßen erfahren haben, soll mit Atlético Madrid ein spanischer Top-Klub die Fühler nach Goretzka ausgestreckt haben. Doch Atlético ist nicht allein. Wie die "SZ" weiter berichtet, soll auch SSC Neapel an Goretzka interessiert sein.

Verlässt Leon Goretzka den FC Bayern?

Der italienische Vertreter ist allerdings - anders als die Madrilenen, die in der Champions League spielen - nicht für das internationale Geschäft qualifiziert.

Ob Goretzka sich daher den Neapolitanern anschließt, darf bezweifelt werden. Laut "Bild" ist es zudem "fraglich", ob Atlético am Ende bei Goretzka Ernst macht, denn vorher sollen noch Spieler auf anderen - möglicherweise entscheidenderen - Positionen kommen.

Goretzka wird also weiter warten müssen, ob er wirklich seine "Chance" beim FC Bayern nutzen kann und muss oder ob er die Münchner trotz seines eigentlich noch bis Sommer 2026 datierten Vertrages verlässt bzw. verlassen muss, um sein Heil an anderer Stelle zu suchen. Transferschluss ist am 30. August um 18 Uhr.