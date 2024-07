Ermittlungsverfahren von Mainz-Profi Sano eingestellt

IMAGO/Yohei Osada

Kaishu Sano steht Mainz 05 nun zur Verfügung

Der japanische Nationalspieler Kaishu Sano steht dem Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 ab sofort zur Verfügung. Ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Tokio gegen Sano sei eingestellt worden, wie der Verein am Mittwoch bekannt gab.

Nun werde Sano am Donnerstag im Trainingslager im Brixental in Tirol zur Mannschaft stoßen. Anfang Juli hatte Mainz die Verpflichtung des 23-Jährigen verkündet.

Nach einem angeblichen sexuellen Übergriff am 14. Juli in der japanischen Hauptstadt verzögerte sich Sanos Ankunft bei seinem neuen Klub, da er von der Polizei in Gewahrsam genommen worden war. Die Behörde wollte sich auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP nicht zum Stand der Ermittlungen äußern.

Der Mittelfeldspieler war zuletzt bei den Kashima Antlers in der J1-League aktiv und hat bei den Mainzern einen Vierjahresvertrag bis 2028 erhalten.

Sano werde das Team von Trainer Bo Henriksen "mit seiner Ballsicherheit, seiner technischen Versiertheit, seiner Laufstärke und seiner Kämpfermentalität verstärken", sagte Sportvorstand Christian Heidel bei der Bekanntgabe des Transfers.