VfB-Gerüchte um Bayer-Stürmer werden heißer

Der Transfer von Deniz Undav rückt für den VfB Stuttgart offenbar immer weiter in die Ferne. Die Gerüchte um einen Nachfolger, der von Bayer Leverkusen kommt, verdichten sich derweil.

Wie der "kicker" berichtet, stehen die Chancen des VfB Stuttgart auf einen Verbleib von Deniz Undav schlecht. Demnach ist ein Transfer des Nationalspielers "im Augenblick alles andere als wahrscheinlich", der angepeilte Transfer drohe zu scheitern.

Das letzte Angebot der Schwaben soll bei 25 Millionen Euro plus Bonuszahlungen liegen. Sollte Brighton & Hove Albion dieses in den kommenden Tagen nicht akzeptieren, nimmt man im Ländle Abstand von einer Undav-Verpflichtung, heißt es.

Zuletzt hatten bereits die "Stuttgarter Nachrichten" geschrieben, dass sich der VfB Stuttgart eine Deadline gesetzt hat. Demnach will der Vizemeister nur noch zwei oder drei Tage warten und verhandeln, bis man sich vollständig aus dem Poker um den deutschen EM-Fahrer zurückzieht.

Undav selbst versuche derzeit alles, um einen Wechsel zum VfB durchzubringen. Der 28-Jährige habe dem Premier-League-Klub deutlich gemacht, dass im Falle einer Rückkehr nach Brighton nicht daran denke "auch nur annähernd die Klasse anzubieten, die er zu leisten imstande ist".

Von "ausgesprochenen Drohungen" ist in dem Bericht die Rede.

Macht der VfB Stuttgart bei Adam Hlozek Ernst?

Als Undav-Alternativen wurden zuletzt Arnaud Kalimuendo (Stade Rennes), Orri Óskarsson (FC Kopenhagen), Adam Hlozek (Bayer Leverkusen) und Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund) von "Sky" in die Verlosung gebracht.

Dem "kicker" zufolge schreckt den VfB Stuttgart bei dem französischen Olympia-Teilnehmer Kalimuendo aber ein Preisschild von mehr als 20 Millionen Euro ab.

Konkreter sei dagegen das Interesse an Hlozek. Zu dem tschechischen Stürmer habe man bereits Kontakt aufgenommen. Bei Bayer Leverkusen gilt der Angreifer zwar als Wechselkandidat, der deutsche Meister strebt aber wohl einen Verkauf statt einer Leihe an.

Als Ablöse nennt der "kicker" eine zweistellige Millionensumme. Hlozek, der dem Bericht zufolge gerne in der Bundesliga bleiben will, ist noch bis 2027 an die Leverkusener gebunden.