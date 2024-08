Hier läuft der BVB-Test gegen FC Villarreal live im TV

IMAGO/S.Sonntag

BVB-Cheftrainer Nuri Sahin hofft auf weitere Fortschritte

Fast schon traditionell bestreitet Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund sein Sommer-Trainingslager in Bad Ragaz in der Schweiz. Nach der Asienreise soll hier am Feinschliff für die neue Saison gearbeitet werden, die am 17. August mit dem DFB-Pokalspiel beim 1. Phönix Lübeck (18:00 Uhr) starten wird. Das vorletzte Testspiel steht für den BVB am 6. August im Rahmen des Trainingslagers gegen den FC Villarreal an. Wo wird die Partie live im Fernsehen und Stream übertragen?

Drei Testspiele hat Borussia Dortmund in der laufenden Saisonvorbereitung unter dem neuen Cheftrainer Nuri Sahin bis dato absolviert. Nach dem lockeren Aufgalopp gegen eine Dortmunder Stadtauswahl ging es gegen de FC Erzgebirge Aue (1:1), BG Pathum United aus Thailand (0:4) und Cerezo Osaka aus Japan (3:2) schon deutlich ernster zur Sache.

Nun stehen die beiden Härtetests gegen den FC Villarreal (6. August ab 18:30 Uhr) und Aston Villa (10. August ab 17:00 Uhr) an.

Hier läuft der BVB-Test gegen den FC Villarreal live im TV und Stream

Das vorletzte BVB-Testspiel gegen den spanischen Erstligisten findet im österreichischen Altach statt, das sich etwa 50 Kilometer von Bad Ragaz entfernt befindet. Anstoß ist dort um 18:30 Uhr.

Ab 18:25 Uhr überträgt der Pay-TV-Sender Sky * die Partie live im linearen Fernsehen sowie in seinem Streaming-Angebot bei Sky Go und WOW *.

Kostenlos gibt es die Partie zudem online unter skysport.de zu sehen.

zu sehen. sport.de bietet zu der Begegnung zwischen Borussia Dortmund und dem FC Villarreal einen ausführlichen Live-Blog an.

Nach dem Vorbereitungsspiel gegen die Spanier weilt der BVB noch bis zum 9. August in Bad Ragaz. Bereits am 10. August findet dann die offizielle Saisoneröffnung der Schwarz-Gelben im Signal Iduna Park statt.

Dort wird dann auch der englische Erstligist Aston Villa zu Gast sein, der ab 17:00 Uhr zum letzten Vorbereitungsspiel gegen Dortmund antreten wird.