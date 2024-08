Der Testkracher des FC Bayern im Live-Blog

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Vincent Kompany trifft mit dem FC Bayern auf Tottenham

Im Zuge seiner Audi Summer Tour weilt der FC Bayern aktuell in Südkorea. Dort steht am Samstag das Testspiel gegen Tottenham Hotspur an.

sport.de begleitet den Härtetest der Münchner ab 13 Uhr deutscher Zeit im umfangreichen Live-Ticker.

+++ Ein Highlight des Sommers +++

Die Stars des FC Bayern haben die letzten Tage in Seoul mit reichlich Sponsoren- und Medienterminen verbracht. Am Samstag dürfen die Spieler endlich auf dem Platz ihr Können zeigen. Der neue Bayern-Trainer Vincent Kompany steht vor einem wichtigen Gradmesser und hat klare Vorstellungen für die Partie.

"Wir wollen eine gute Fitness aufbauen", betonte der 38-jährige Belgier auf der Pressekonferenz am Freitag. Mit Blick auf Tottenham erklärte er: "Ich möchte die richtige Mentalität sehen, auch von den Spielern, die noch nicht lange im Training sind."

+++ Der erste echte Gegner +++

Da der FC Bayern viele Spieler für die EM 2024 in Deutschland abgestellt hat, verlief die Vorbereitung bislang eher gemächlich. Viele Top-Stars sind erst seit einigen Tagen zurück im Training. Gegen den FC Rottach-Egern (14:1) und 1. FC Düren (1:1) hat die Kompany-Elf zudem erst zwei Testspiele absolviert.

Der Schritt von den unterklassigen Gegnern zum Premier-League-Schwergewicht könnte größer kaum sein. Ist der FC Bayern schon bereit für eine solch schwere Aufgabe?

+++ Breiter Kader für Kompany +++

Die Partie gegen Tottenham könnte auch taktisch erste wichtige Schlüsse liefern, was Kompany beim FC Bayern vorhat. Denn erstmals steht dem Übungsleiter ein üppiger Kader zur Verfügung.

Die deutschen EM-Fahrer um Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Thomas Müller und Jamal Musiala sind wieder mit an Bord. Neuzugang Joao Palhinha könnte ebenfalls sein Debüt im Bayern-Trikot feiern.

Die EM-Halbfinalisten Kingsley Coman, Dayot Upamecano und Matthijs de Ligt, Finalverlierer Harry Kane sowie Alphonso Davies nach der Copa América haben hingegen einige Urlaubstage extra erhalten. Sie sind in Südkorea noch nicht wieder dabei.