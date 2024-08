Teamkollege reagiert auf Tah- und Wirtz-Spekulationen

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Florian Wirtz und Jonathan Tah gehörten zur EM-Startelf

Die bombastische Ungeschlagen-Saison stellte viele Leistungsträger von Bayer Leverkusen ins Schaufenster. Schon seit langem buhlen quasi alle Topklubs Europas um Youngster Florian Wirtz. Kapitän Jonathan Tah wird heftig vom FC Bayern umworben. Mitspieler Robert Andrich reagiert nun auf die Transfer-Gerüchte.

Meisterspieler Robert Andrich hat deutlich gemacht, dass er sich einen Verbleib der beiden Mitspieler bei Bayer Leverkusen wünschen würde.

"Bei Flo wird es schon der Fall sein, dass er bei uns bleiben wird", sagte er im Interview mit "Sport 1" mit Blick auf Wirtz, der auch in der kommenden Saison für die Werkself auflaufen wird.

Tah-Zukunft: "Ein offenes Geheimnis"

Anders ist die Lage bei Tah. Der FC Bayern macht im Rennen um den DFB-Abwehrboss Ernst. "Bei Jonathan ist es ein offenes Geheimnis, dass die Bayern ihn gerne haben möchten", sagte Andrich.

In der Mannschaft herrsche aber nicht das Gefühl, "dass er sich unwohl fühlt und auf Biegen und Brechen weg möchte", so der Mittelfeldspieler weiter. "Ich glaube aber schon, dass er gerne noch einmal eine Erfahrung machen möchte. Am Ende ist es seine Entscheidung."

Der 29-Jährige stellte klar, dass Tah "ein riesiges Standing bei uns in der Mannschaft" habe und "egal was er macht, er wird auf jeden Fall die Rückendeckung von uns haben. Er wird die richtige Entscheidung treffen."

Statt zum FC Bayern: Andrich nach England?

Die anhaltenden Spekulationen seien keine Belastung für die Mannschaft, die in der kommenden Spielzeit das Double verteidigen möchte.

"Das gehört einfach zum Geschäft. Vor allem, wenn man solch eine Saison gespielt hat", so Andrich. "Dass da Gerüchte um Spieler aufkommen, ist völlig normal. Es zeigt, dass man eine gute Leistung gebracht hat. Solange man das Gefühl hat, dass der Spieler voll bei der Sache ist und sich nicht ablenken lässt, ist das überhaupt kein Problem."

Der Sechser schließt einen Wechsel im Laufe der Karriere ins Ausland nicht aus. "Es ist als Spieler, aber auch als Person immer etwas Besonderes, eine Erfahrung im Ausland zu machen." Seine Tendenz ging "auch aufgrund meiner Spielweise" immer nach England. "Ich fand die Liga schon immer spannend und finde sie auch immer noch sehr interessant."