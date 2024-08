"Klares Konzept": FC Bayern freut sich über Fortschritte

IMAGO/Steve Cho Kyewoong/Penta Press

Die Stimmungslage bei Thomas Müller und dem FC Bayern ist positiv

Im Rahmen der Asien-Tour setzte sich der FC Bayern mit 2:1 gegen Tottenham Hotspur durch. Nach dem Testspielerfolg gegen das englische Top-Team versprühten die Stars der Münchner Zuversicht und freuten sich, dass die Spielidee des neuen Cheftrainers bereits zu erkennen ist.

Vincent Kompany hat seinen ersten Härtetest als Trainer von Bayern München bestanden. Im einzigen Spiel seiner sechstägigen Südkorea-Reise bezwang der deutsche Rekordmeister den englischen Premier-League-Klub Tottenham Hotspur in Seoul verdient mit 2:1 (1:0). Für die Bayern-Tore bei Temperaturen um die 30 Grad sorgten Gabriel Vidovic (4.) und Leon Goretzka (56.).

Mit dem Testspiel gegen die Spurs waren die Münchner sichtlich zufrieden. "Bei Spielen gegen Tottenham ist die Intensität immer hoch. Aber unser Plan ist sehr gut aufgegangen. Wir hätten zur Halbzeit schon höher führen müssen. Deshalb fühlen wir uns insgesamt gut", erklärte Thomas Müller im Anschluss in der Mixed Zone.

FC Bayern will "so weitermachen"

"Wenn ich daran denke, dass viele Spieler erst seit ein paar Tagen wieder im Training sind und wir dann so eine Halbzeit spielen, macht mich das glücklich. So sollten wir weitermachen", ergänzte der deutsche EM-Fahrer. Joshua Kimmich freute sich zudem, dass sich die Spielidee von Vincent Kompany bereits bemerkbar mache.

"Heute konnte man definitiv ein klares Konzept erkennen. Beide Mannschaften haben ein offenes Spiel gespielt und Mann gegen Mann gepresst. Ich bin schon sehr hungrig auf die neue Saison, da wir gemeinsam große Ziele haben", gab sich der 29-Jährige im Anschluss an die Partie optimistisch. (Weitere Aussagen von Kimmich sind oben im Video zu sehen).

Ebenfalls von der Leistung seiner Vorderleute angetan war auch Manuel Neuer, der das frühe Pressing seiner Teamkollegen lobte: "Die Balleroberung im vorderen Bereich des Spielfelds führten zu vielen Torchancen. Es macht einfach Spaß, zu sehen, dass die Mannschaft für ihre harte Arbeit belohnt wird. Was wir auf den Platz gebracht haben, war sehr gut, vor allem in der ersten Halbzeit", so der Ex-Schalker.