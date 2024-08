Medien: Simons-Transfer zu RB Leipzig vor dem Abschluss

IMAGO/motivio

Der Transfer von Xavi Simons zu RB Leipzig steht vor dem Abschluss

Lange Zeit war das Rennen zwischen RB Leipzig und FC Bayern um die Dienste von Xavi Simons offen. Bereits in der vergangenen Woche war durchgesickert, dass der Niederländer wohl bei den Roten Bullen bleibt und dem Rekordmeister einen Korb verpasst. Nun sind auch letzte Details über einen Wechsel offenbar geklärt.

Transfer-Experte Fabrizio Romano vermeldete am Sonntag via X, dass der Wechsel von Xavi Simons zu RB Leipzig kurz bevorsteht. Dem italienischen Sportjournalisten zufolge haben sich die Klubs auf eine weitere Leihe geeinigt. Eine Kaufoption gibt es in dem Deal nicht.

Der obligatorische Medizincheck des niederländischen EM-Fahrers ist demnach bereits für den Anfang der kommenden Woche terminiert worden. Andere Interessente wie dem FC Bayern habe der Offensivakteur in den vergangenen Stunden bereits über seine Rückkehr nach Leipzig in Kenntnis gesetzt.

RB Leipzig: Xavi Simons sagte FC Bayern persönlich ab

Bereits zuvor hatte die "Bild" berichtet, dass der 21-Jährige den Bossen des deutschen Rekordmeisters persönlich abgesagt hat. Am Samstagabend sei die Entscheidung gegen einen Wechsel nach München kommuniziert worden. Dafür fand offenbar ein Gespräch mit FCB-Sportvorstand Max Eberl und Cheftrainer Vincent Kompany statt.

Diskutiert wurde übereinstimmenden Medienberichten zufolge ein Transfer auf Leihbasis mit anschließender Kaufpflicht. Simons steht eigentlich bei Paris Saint-Germain unter Vertrag, an der Seine läuft sein Arbeitspapier noch bis 2027. Schon seit Wochen zeichnete sich allerdings ab, dass der Oranje-Star erneut einen Wechsel anstrebt.

Bereits die abgelaufene Spielzeit verbrachte Simons auf Leihbasis bei den Sachsen. Der 21 Jahre alte Offensivspieler hatte in seiner Debütsaison in der Bundesliga auf Anhieb einen Stammplatz unter Marco Rose inne. In 43 Pflichtspielen für RB Leipzig erzielte er zehn Tore und lieferte 15 Vorlagen.