Zukunft von Xavi Simons offiziell geklärt

IMAGO/Jonathan Moscrop

Xavi Simons schließt sich (erneut) RB Leipzig statt dem FC Bayern an

Der FC Bayern hat im Werben um die Dienste des niederländischen EM-Stars Xavi Simons wie erwartet das Nachsehen. Der 21-Jährige verbringt auch die neue Saison auf Leihbasis bei RB Leipzig. Das teilten die Sachsen am Montag mit.

Xavis Gastspiel beim Tabellenvierten der zurückliegenden Bundesliga-Spielzeit ist allerdings erneut zeitlich begrenzt. Eine Kaufoption für den Offensivspieler, dessen Vertrag bei Paris Saint-Germain noch bis 2027 datiert ist, besitzt RB laut übereinstimmenden Medienberichten nicht.

Der Klub teilte mit, der "offensive Key-Player" werde am Montag seine medizinischen Tests im Trainingszentrum am Cottaweg durchlaufen und anschließend eine erste individuelle Einheit absolvieren. Am Dienstag steht das erste Teamtraining für ihn sowie eine Pressekonferenz auf dem Programm. Xavi erhält die Rückennummer 10.

"Xavi und RB Leipzig – das hat einfach von Anfang an gepasst. Er hat sich hier schnell zu einem Leistungsträger und einem der besten Spieler der Bundesliga entwickelt. Xavi hat in vielen Partien und nicht zuletzt bei der Euro 2024 gezeigt, dass er ein Unterschiedsspieler ist", sagte der neue Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer. "In ihm steckt natürlich noch mehr Potential, mit dem er das nächste Level erreichen kann. Wir sind sehr froh, dass er RB Leipzig für diese Weiterentwicklung als die beste Option ausgemacht hat und dass er an unsere ambitionierten Ziele glaubt - trotz intensiven Werbens anderer Topclubs aus dem In- und Ausland."

Xavi erklärte: "Alles, was ich mir von meinem Wechsel nach Leipzig erhofft habe, ist eingetreten. Ich habe von Anfang an ein tolles Team vorgefunden, von allen das volle Vertrauen gespürt und mich so als Spieler und Mensch weiterentwickeln können – RB Leipzig bietet dafür einfach das perfekte Umfeld."

Er sei "sehr glücklich, ein weiteres Jahr für diesen Club und diese Fans spielen zu dürfen. Ich bin bereit, Geschichte zu schreiben!"

FC Bayern geht leer aus

Xavi war zuvor auch heiß beim FC Bayern gehandelt worden, galt dort als Wunschspieler von Sportvorstand Max Eberl für die Offensive.

Wegen der schleppenden Spielverkäufe sind Eberl auf der Zugangsseite allerdings derzeit die Hände gebunden. Schnell kristallisierte sich heraus, dass es Xavi stattdessen wieder nach Leipzig zieht.

Dort überzeugte das Super-Talent 2023/2024 auf ganzer Linie. Zehn Treffer und 15 Vorlagen gelangen ihm in 43 Pflichtspielen. Bei der EM stand Xavi in allen sechs Partien der Elftal in der Startelf. Dabei verbuchte er ein Tor und drei Assists.

Der Marktwert des Senkrechtstarters wird inzwischen auf satte 80 Millionen Euro taxiert.