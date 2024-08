Verwirrung um Eintracht-Interesse an Bayern-Talent

IMAGO/Kyewoong Cho/Shutterstock

Verlässt Gabriel Vidovic den FC Bayern?

Gabriel Vidovic könnte den FC Bayern auch in diesem Sommer verlassen. Das Münchner Eigengewächs hat nach Angaben des "kicker" das Interesse einiger Klubs geweckt. Ob auch Eintracht Frankfurt dazuzählt, darüber gibt es unterschiedliche Berichte.

Eintracht Frankfurt zählt nach Informationen von "Sky"-Reporter Florian Plettenberg nicht zu den Klubs, die einen Transfer-Vorstoß bei Gabriel Vidovic vom FC Bayern wagen werden. Eine mögliche Verpflichtung des 20-Jährigen werde bei der SGE nicht diskutiert, meldete er beim Kurznachrichtendienst X.

Zuvor hatte das Fachblatt "kicker" berichtet, dass die Frankfurter das Offensivtalent aus München auf dem Zettel haben. Cheftrainer Dino Toppmöller habe sich nach der Situation des Bayern-Eigengewächses erkundigt, beide kennen sich noch aus gemeinsamer Zeit an der Säbener Straße.

Derweil soll Vidovic bereits zwei Angebote aus dem Ausland abgeblockt haben: Weder der französische Champions-League-Teilnehmer Stade Brest noch Real Valladolid aus Spanien hätten demnach eine Chance beim talentierten Angreifer, der für die kroatische U21-Nationalmannschaft schon 16 Spiele absolviert hat.

Vidovic blockt Verlängerung beim FC Bayern ab

Argumente für Einsätze auf höchstem Niveau hat Gabriel Vidovic reihenweise gesammelt. Einerseits bietet sein nur noch bis 2025 gültiger Vertrag Grundlage für Spekulationen. Andererseits überzeugte der gebürtige Augsburger in der vergangenen Saison bei seiner Leihstation Dinamo Zagreb. In 27 Erstliga-Partien lieferte er sieben Tore und drei Vorlagen, nun will der 20-Jährige an jene Werte anknüpfen.

Auf der Asienreise des FC Bayern konnte Vidovic ebenfalls Eindruck beim neuen Cheftrainer Vincent Kompany hinterlassen. Beim Testspiel der Münchner gegen Tottenham Hotspur (2:1) erzielte er den Führungstreffer zum 1:0.

Eine Vertragsverlängerung soll der Stürmer bislang abgelehnt haben, um nicht erneut verliehen zu werden, hieß es zuletzt. Für ein Umdenken benötigt es wohl eine klare Perspektive.