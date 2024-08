BVB statt Leverkusen: Anton erklärt Transfer-Entscheidung

IMAGO/Steinbrenner

Waldemar Anton spielt seit dem Sommer für den BVB

Nach einer starken Saison beim VfB Stuttgart hat Innenverteidiger Waldemar Anton in diesem Sommer den Schritt zu Borussia Dortmund gewagt - obwohl auch Bayer Leverkusen an ihm interessiert war. Nun hat der Nationalspieler seine Entscheidung zugunsten des BVB begründet.

"Der BVB ist ein Riesenklub. Ich habe mit vielen Verantwortlichen gesprochen. Jeder hat mir das volle Vertrauen ausgesprochen. Vor allem auch mit unserem Trainer hatte ich gute Gespräche. Am Ende war es eine Bauchgefühlentscheidung. Jetzt fühle ich mich sehr wohl und bin sehr froh, hier zu sein", sagte der 28-Jährige im Interview mit "Sky".

Dass Leverkusen amtierender Meister ist, habe für ihn keine Rolle gespielt. Denn auch in Dortmund lasse sich Ähnliches erreichen.

"Dortmund spielt immer international, stand letzte Saison im Champions-League-Finale. Es hat nicht viel gefehlt, um den Titel zu holen. Es ist ein riesiger Klub. Ich habe volles Vertrauen in die Spielidee", so Anton.

"Wenn wir immer hundert Prozent geben und das Quäntchen Glück auf unserer Seite ist, dann können wir sehr erfolgreich sein", fügte er hinzu.

BVB braucht einen Hummels-Erben

Beim BVB soll der EM-Fahrer die Lücke füllen, die Routinier Mats Hummels nach seinem Abschied hinterlassen hat. Auf den Vergleich mit seinem prominenten Vorgänger will sich Anton aber gar nicht erst einlassen.

"Mats Hummels ist ein unglaublicher Spieler und ein unglaublicher Typ. Ich haben großen Respekt vor seiner Karriere. Er ist eine Legende hier beim BVB, das soll auch so bleiben. Ich will nicht in seine Fußstapfen treten, sondern eigene hinterlassen", stellte der Neuzugang klar.

Um Fußstapfen zu hinterlassen, muss er sich im Rahmen der Vorbereitung jedoch zunächst einen Stammplatz erkämpfen. Denn mit Nico Schlotterbeck und Niklas Süle stehen weitere Top-Verteidiger im Kader.

"Es ist immer schwierig, aber Konkurrenzkampf pusht jeden von uns. Das ist das gute in dieser Saison. Jeder wird auf seine Spielzeiten kommen. Ich will immer spielen und werde das in jedem Training zeigen", machte Anton deutlich.