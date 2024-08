Als Olmo-Ersatz? RB Leipzig wohl an Ex-BVB-Flirt dran

IMAGO/Norbert Scanella

Rayan Cherki (M.) könnte zu RB Leipzig wechseln

Nachdem der Verbleib von Xavi Simons bei RB Leipzig für zumindest ein weiteres Jahr gesichert wurde, will der Fußball-Bundesligist nun seine letzte große Transferfrage in diesem Sommer beantwortet. Denn auch die weitere Zukunft von EM-Held Dani Olmo bei den Sachsen ist noch nicht gewiss.

An dem offensiven Mittelfeldspieler soll weiterhin der FC Barcelona konkretes Interesse haben, hat im Werben um Olmo noch längst nicht aufgegeben. Sollten die Katalanen noch ein Angebot in Höhe von mindestens 60 Millionen Euro für den 26-Jährigen schnüren, würde RB Leipzig seinen Starspieler wohl in Richtung Barca ziehen lassen.

Um auf diese Konstellation bestmöglich vorbereitet zu sein, haben die Roten Bullen gleich mehrere Alternativen für den spanischen Europameister auf ihrem Zettel stehen.

Neben Johan Bakayoko von der PSV Eindhoven und Francisco Conceicao vom FC Porto soll dabei mittlerweile auch Rayan Cherki von Olympique Lyon in den Fokus des Leipziger Interesses gerückt sein. Darüber zumindest berichtete der TV-Sender "Sky" am Montag.

Laut dem Medienbericht ist Cherki aktuell der "Top-Kandidat" der RB-Bosse, sollte es tatsächlich zu einem Olmo-Abgang kommen und eine Lücke auf den offensiven Mittelfeld-Positionen entstehen.

Cherki steht noch bis 2025 in Lyon unter Vertrag

Rayan Cherki spielt derzeit das olympische Fußballturnier mit der Auswahl Frankreichs und kam dort bislang in zwei Spielen zum Einsatz. Der 21-Jährige wurde auch beim Bundesliga-Konkurrenten Borussia Dortmund lange Zeit als möglicher Neuzugang gehandelt, ehe sich der neue Cheftrainer Nuri Sahin gegen den gebürtigen Lyoner entschieden haben soll.

Bezahlbar wäre Cherki für RB Leipzig im Falle eines 60-Millionen-Euro-Transfers von Dani Olmo wohl allemal. Das OL-Eigengewächs soll nämlich vergleichsweise günstige 15 bis 20 Millionen Euro Ablöse kosten, sollte sich der französische Erstligist tatsächlich für einen Verkauf entscheiden.

Vertraglich ist Cherki derzeit noch bis 2025 an den Tabellensechsten der abgelaufenen Ligue-1-Saison gebunden.