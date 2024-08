Hier wird Tottenham gegen FC Bayern live übertragen

IMAGO/Steve Cho Kyewoong/Penta Press

Serge Gnabry (l.) tritt mit dem FC Bayern erneut gegen die Spurs an

Am Samstag, den 10. August 2024, testet der FC Bayern ab 18:30 Uhr schon zum zweiten Mal in der laufenden Saisonvorbereitung gegen Tottenham Hotspur. Wer hat nach dem 2:1-Sieg der Münchner von vor einer Woche dieses Mal die Nase vorne? Und wo wird die Partie live übertragen?

Beim Sieg des FC Bayern vor einer Woche trafen Gabriel Vidovic und Leon Goretzka für den deutschen Rekordmeister, während Pedro Porro für die Spurs erfolgreich war.

Am Samstagabend haben die Londoner nun direkt die Möglichkeit, Revanche zu nehmen. Ab 18:30 Uhr tritt der FC Bayern schon wieder gegen Tottenham an. Dieses Mal in der Heimspielstätte der Spurs vor bis zu 62.000 Zuschauern.

Grund für die Besonderheit, dass die beiden Top-Vereine aus der englischen Premier League und der deutschen Bundesliga gleich zweimal innerhalb einer Woche gegeneinander spielen, ist der Transfer von Harry Kane im letzten Jahr. Damals wurden nämlich genau diese zwei Testspiele bereits vereinbart sowie die Verabredung, dass sämtliche Erlöse der Partien in die Kassen der Londoner fließen.

Harry Kane selbst war beim ersten Aufeinandertreffen des FC Bayern mit seinem langjährigen Ex-Klub noch nicht mit von der Partie, wurde ihm doch nach der langen Fußball-EM ein dreiwöchiger Sonderurlaub zugestanden.

Beim zweiten Test im Rahmen des sogenannten Visit Malta Cups soll der Stürmerstar aber immerhin schon wieder zum Kader der Münchner stoßen.

Hier wird das Testspiel Tottenham Hotspur gegen den FC Bayern live übertragen