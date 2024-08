FC Bayern geht bei England-Star wohl leer aus

IMAGO/Adam Davy

Marc Guehi steht vor einem Wechsel zu Newcastle United

Im Juli war der englische EM-Fahrer Marc Guehi von Crystal Palace noch beim FC Bayern gehandelt worden. Nun steht der Innenverteidiger vor einem Millionen-Wechsel zu Newcastle United.

Im Poker um Marc Guehi geht der FC Bayern wohl leer aus. Wie "The Telegraph" berichtet, zeichnet sich stattdessen ein Wechsel zu Newcastle United ab.

Demnach bieten die Magpies 70 Millionen Euro für Guehi. Die Gespräche zwischen den beiden Premier-League-Klubs sollen weit fortgeschritten sein. Eine Einigung sei aber noch nicht erzielt worden.

Guehi ist vertraglich noch bis 2026 an Crystal Palace gebunden.

Mit starken Leistungen im englischen Nationaltrikot bei der EM in Deutschland hatte sich Guehi auf den Zettel zahlreicher Klubs geschossen.

"Sky Sports" hatte im Juli berichtet, dass der FC Bayern, Juventus Turin, Newcastle United, Tottenham Hotspur und Real Madrid die Entwicklung des Abwehrspielers im letzten Jahr aufmerksam verfolgt hätten. Auch Manchester United sei an einer Verpflichtung interessiert.

Guehi weilte zuletzt mit der englischen Nationalmannschaft bei der Fußball-EM in Deutschland. Der Rechtsfuß stand dabei sechsmal in der Startelf der Three Lions. Guehi fehlte einzig im Viertelfinale gegen die Schweiz (5:3 n.E.) aufgrund einer Gelbsperre.

FC Bayern will Tah verpflichten

Der Defensivakteur war 2021 für rund 23 Millionen Euro vom FC Chelsea zu Crystal Palace gewechselt. Guehi zählt in der Mannschaft von Trainer Oliver Glasner ebenfalls zum Stammpersonal. Die Eagles landeten in der abgelaufenen Premier-League-Saison auf dem zehnten Tabellenplatz.

Das Interesse des FC Bayern an Guehi dürfte aber wohl nicht wirklich konkret sein. Zuletzt wurde sogar über eine Ablöse von über 83 Millionen Euro diskutiert. Eine Summe, die den Münchnern wohl deutlich zu hoch sein dürfte.

Ohnehin arbeitet der der FC Bayern an einer Verpflichtung von Jonathan Tah von Bundesliga-Konkurrent Bayer Leverkusen.