Brunner-Entscheidung beim BVB gefallen

IMAGO/Steinbrenner

Paris Brunner wird den BVB wohl verlassen

Um die Zukunft von Paris Brunner vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund gab es zuletzt zahlreiche Gerüchte. Nun hat der BVB-Youngster offenbar eine Entscheidung getroffen.

Wie die "Sport Bild" berichtet, will Paris Brunner den BVB noch in diesem Sommer verlassen. Demnach strebt das Sturm-Talent einen Wechsel zum Ligue-A-Klub AS Monaco an.

An der Côte d’Azur winke Brunner ein langfristiger Vertrag. Spiele soll er in der kommenden Saison aber noch nicht für die Monegassen absolvieren. Stattdessen stehe zunächst eine Leihe zum Partnerverein Cercle Brügge nach Belgien an. Dort soll das Talent zunächst Spielpraxis sammeln.

Dem Bericht zufolge sind die Verhandlungen zwischen Monaco und dem BVB weit fortgeschritten. Als Ablöse steht eine niedrige, einstellige Millionen-Summe im Raum. Die Dortmunder würde Brunner wohl keine Steine in den Weg legen.

Brunner, der mit der U17 des DFB 2023 den EM- und WM-Titel gewann und jeweils zum Spieler des Turniers gewählt wurde, befindet sich seit geraumer Zeit in medial viel beachteten Verhandlungen um eine Verlängerung seines bis 2025 gültigen Vertrages beim BVB. Eine Einigung wurde bislang nicht erzielt.

Paris Brunner ohne Profi-Perspektive beim BVB?

Wie "Bild" erfahren hat, liegt das vor allem daran, dass Brunner ganz genau wissen will, wie es um seine Perspektive im Profi-Team des BVB bestellt ist.

Am Geld soll es hingegen wohl eher nicht liegen, dass der Profi-Vertrag noch nicht unterschrieben ist. Zuletzt soll der BVB laut "Bild" nachgelegt und das Angebot auf 40.000 Euro im Monat erhöht haben. Bislang besitzt der U17-Weltmeister nur einen Ausbildungs-Vertrag, der im Sommer 2025 endet.

Brunner kam beim BVB in der letzten Saison überwiegend in der U19 zum Einsatz. 20 Tore in 22 Einsätzen in der U19-Bundesliga West waren eine starke Hauptrunden-Ausbeute.