VfB Stuttgart geht bei Nationalspieler wohl leer aus

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Armel Bella-Kotchap (m.) wird wohl nicht zum VfB Stuttgart wechseln

Die Suche nach einem Nachfolger für den zum BVB abgewanderten Waldemar Anton beim VfB Stuttgart geht weiter. Zuletzt wurde spekuliert, dass Nationalspieler Armel Bella-Kotchap ins Ländle wechseln könnte. Das Rennen um den Innenverteidiger gewinnt aber offenbar ein Konkurrent aus der Bundesliga.

Zuletzt hatte Fabrizio Romano berichtet, dass sowohl der VfB Stuttgart als auch die TSG 1899 Hoffenheim an einer Verpflichtung von Armel Bella-Kotchap interessiert sind. Sogar Angebote aus dem deutschen Oberhaus sollen dem FC Southampton bereits seit geraumer Zeit vorliegen.

In dem Transfer-Rennen um die Dienste des Nationalspielers, der im vergangenen Sommer noch beim FC Bayern und bei Borussia Dortmund gehandelt wurde, bahnt sich nun eine Entscheidung an. "Sky"-Transferjournalist Florian Plettenberg vermeldet in "Transfer Update - Die Show", dass es den Ex-Bochumer vermutlich in den Kraichgau zieht.

VfB Stuttgart muss wohl Alternativen ins Visier nehmen

Demnach laufen die Verhandlungen zwischen Bella-Kotchap, der TSG und dem englischen Erstligisten aktuell "auf Hochtouren". Der Innenverteidiger kann sich einen Wechsel nach Sinsheim demnach gut vorstellen. Eine Einigung zwischen dem Bundesligisten und Profi sei zum Greifen nah.

Aus dem Bericht des Pay-TV-Senders geht weiter hervor, dass sich die Ablöse für den 22-Jährigen im Bereich von 15 bis 17 Millionen Euro inklusive Boni belaufen soll. Die erste Offerte der TSG Hoffenheim in diesem Bereich liegt Southampton wohl bereits vor. Durch ist der Transfer aber noch nicht.

Für den VfB Stuttgart bedeuten die fortgeschrittenen Gespräche des Transfer-Flirts jedoch, dass man sich nach Alternativen umsehen muss. Unter anderem der Ex-Schalker Sepp van den Berg soll in den Überlegungen der Schwaben eine Rolle spielen. Auch Oumar Solet von RB Salzburg soll ein heißer Kandidat für die Nachfolge des abgewanderten Abwehrchefs Waldemar Anton sein.