BVB meistert Test - Top-Transfer an der Angel?

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Erfolgreicher Test für den BVB

Champions-League-Finalist Borussia Dortmund präsentiert sich zwei Wochen vor dem Bundesligastart in ansprechender Form und hat anscheinend den nächsten Top-Transfer an der Angel. Der BVB bezwang den englischen Königsklassen-Teilnehmer Aston Villa bei der offiziellen Saisoneröffnung am Samstag mit 2:0 (2:0).

Emre Can (33., Foulelfmeter) und Julian Brandt mit einem sehenswerten Chip über den Torwart (35.) trafen für die Mannschaft des neuen Trainers Nuri Sahin, der zuvor einen Appell an die Fans gerichtet hatte.

"Es ist mir die größte aller Ehren, Trainer von Borussia Dortmund zu sein. Aber ich bitte euch um zwei Dinge, die es im Fußball eigentlich nicht gibt: Zeit und Geduld", rief er über das Stadionmikrofon. Zudem wurde Ex-Trainer Edin Terzic mit viel Applaus und Sprechchören verabschiedet.

Kann der BVB Beier verpflichten?

Beim BVB deutet sich zudem die Verpflichtung des Nationalstürmer Maximilian Beier an. Die TSG Hoffenheim bestätigte am Samstag erstmals "konkrete Verhandlungen" mit einem anderen Verein - höchstwahrscheinlich Dortmund.

Der 21-Jährige soll mindestens 30 Millionen Euro Ablöse kosten. Er würde beim BVB den zu West Ham United gewechselten Niclas Füllkrug ersetzen.

Die Borussia spielt am kommenden Samstag in der ersten Pokal-Runde in Hamburg gegen den Regionalligisten Phönix Lübeck. Es folgt der Ligastart gegen Eintracht Frankfurt eine Woche später.