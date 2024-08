Hier wird FC Bayern gegen WSG Tirol live übertragen

IMAGO/1.FC Duren v FC Bayern Munchen

Vincent Kompany bestreitet mit seinem FC Bayern noch einen weiteren Test

Drei Tage vor dem Pflichtspiel-Auftakt im DFB-Pokal beim SSV Ulm am 16. August (ab 20:45 Uhr) tritt der FC Bayern noch zu einem letzten Testspiel an. Am Dienstagabend (13. August 2024) haben die Münchner den österreichischen Erstligisten WSG Tirol zu Gast. Wo wird die Generalprobe des FC Bayern live übertragen?

Für den Kontrahenten aus dem Nachbarland hat die neue Spielzeit bereits begonnen. Zweimal war die WSG Tirol bereits in der österreichischen Bundesliga gefordert.

Zum Auftakt gab es dabei einen 2:1-Auswärtssieg beim SCR Altach, ehe am vergangenen Samstag eine Nullnummer gegen den Grazer AK folgte. Nun steht also der Test gegen den deutschen Rekordmeister an für die Mannschaft von Cheftrainer Philipp Semlic, die mit Lennart Czyborra (ehemals FC Schalke u.a.) und Jamie Lawrence (ehemals FC Bayern u.a.) auch zwei Deutsche im Kader weiß.

Gespielt wird am Dienstagabend auf neutralem Boden im Sportpark in Unterhaching.

Nach dem erfolgreichen Härtetest bei Tottenham Hotspur am letzten Samstag, als das Team des neuen Cheftrainers Vincent Kompany mit 3:2 in London die Oberhand behielt, will sich der FC Bayern nun weiter einspielen, um spätestens zum Bundesliga-Auftakt in der kommenden Woche gegen den VfL Wolfsburg (25. August ab 15:30 Uhr) voll konkurrenzfähig zu sein.

Bei den Spurs hatte die Kompany-Elf am Wochenende einen guten Eindruck hinterlassen. Dayot Upamecano, Serge Gnabry und Thomas Müller erzielten bereits im ersten Durchgang die drei Tore für die Münchner, für Tottenham hatte Dejan Kulusevski beide Treffer erzielt.

Hier wird das Freundschaftsspiel FC Bayern gegen WSG Tirol live übertragen