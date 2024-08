Statt Stuttgart: Bayer-Stürmer auf dem Sprung nach England

IMAGO/Revierfoto

Adam Hlozek (r.) könnte Bayer Leverkusen verlassen

Adam Hlozek kam in der Double-Saison von Bayer Leverkusen nicht über den Status des Reservisten hinaus. Jetzt könnte der Angreifer die Werkself schon zeitnah verlassen.

Zuletzt verdichteten sich die Anzeichen, dass der 22-Jährige vor dem Abschied in Richtung England steht. Konkret vermeldete "Sky"-Transferexperte Florian Plettenberg, dass sich Bayer Leverkusen und der englische Erstliga-Rückkehrer Leicester City auf einen Transfer Hlozeks geeinigt haben sollen.

Der Sensationsmeister von 2016 war zwischenzeitlich in die zweitklassige Championship abgestiegen, feierte im vergangenen Mai aber die Rückkehr in die Premier League.

Der Tscheche Hlozek soll demnach zunächst an die Foxes verliehen werden, ehe im Sommer 2025 eine Kaufpflicht für den Stürmer greift. Diese soll dann die festgelegte Ablösesumme zwischen 17 und 18 Millionen Euro in die Leverkusener Vereinskassen spülen.

Laut dem Medienbericht müssen mit der Spielerseite noch letzte vertragliche Details geklärt werden, bevor Hlozek aus der Bundesliga in die Premier League wechselt. Außerdem muss der tschechische EM-Fahrer noch die obligatorische sportmedizinische Untersuchung absolvieren.

Hlozek war im Sommer 2022 von Sparta Prag zu Bayer Leverkusen gewechselt, der Transfer hatte die Rheinländer damals 13 Millionen Euro gekostet.

Hlozek erzielte zwei Tore in Bayers Meistersaison in der Bundesliga

Seit dem hatte er es auf 52 Bundesliga-Partien für die Werkself gebracht, davon allerdings nur 21 von Beginn an. In der Meistersaison der Leverkusener hatte der Stürmer zwei Treffer beigesteuert. In den vergangenen Wochen wurde er auch schon beim Bundesliga-Konkurrenten VfB Stuttgart gehandelt.

Hlozek wäre einer der wenigen Akteure, der Bayer Leverkusen nach dem Double aus deutscher Meisterschaft und DFB-Pokalsieg verlassen würde. Zuvor war unter anderem schon Leihspieler Josip Stanisic nach Auslaufen seines Leihvertrags zum FC Bayern zurückgekehrt.