Bericht: HSV findet Abnehmer für Stürmer

IMAGO/Oliver Ruhnke

András Németh (l.) könnte den HSV noch verlassen

András Németh wird seit einigen Wochen als Streichkandidat beim Hamburger SV gehandelt. Nun gibt es offenbar einen Abnehmer für den HSV-Stürmer.

Wie die "Hamburger Morgenpost" berichtet, streckt der belgische Erstligist Cercle Brügge die Fühler nach Németh aus. Demnach gab es bereits erste Gespräche zwischen der Spielerseite und dem interessierten Klub. Konkrete Verhandlungen gebe es allerdings noch nicht.

Auch mit anderen namentlich nicht genannten Vereinen befinde sich das Management von Németh derzeit im Austausch.

Als wahrscheinliches Szenario wird eine Leihe genannt. Der Spieler selbst fokussiere einen Abschied vom HSV.

Zuletzt hatte der "kicker" bereits berichtet, dass Németh ein Streichkandidat bei den Hamburgern ist.

Der Angreifer gilt in der Stürmer-Hierarchie von Cheftrainer Steffen Baumgart hinter Robert Glatzel, Davie Selke und Ransford Königsdörffer nur als vierte Alternative und hat keine wirkliche Perspektive auf regelmäßige Einsatzzeiten.

In den beiden ersten Spielen der neuen Saison schaffte es Németh nicht einmal in den Spieltagskader. Laut "Hamburger Morgenpost" ein klares Indiz für einen Wechsel noch in diesem Transferfenster.

In der Spielzeit 2023/2024 hatte er noch 31 Pflichtspiele für den HSV bestritten. Von Beginn an durfte er in der Liga aber nur vier Mal ran.

Németh war im Januar 2023 von KRC Genk zum Hamburger SV gewechselt. 750.000 Euro wechselten damals den Besitzer. Bei den Rothosen unterschrieb der vierfache Nationalspieler Ungarns einen Vertrag bis 2026.

Die HSV-Streichkandidaten zum Transfer-Endspurt

Damit der HSV noch neue Spieler unter Vertrag nehmen kann, müssten zunächst Profis verkauft werden.

Neben Németh gelten Leih-Rückkehrer Jonas David, sowie die beiden Rechtsverteidiger Nicolas Oliveira oder William Mikelbrencis als Verkaufskandidaten.